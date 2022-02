La Justicia porteña ratificó el freno al "parque lineal" que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) busca construir en la Avenida Honorio Pueyrredón del barrio de Caballito. El Juzgado N°15 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por el GCBA y confirmó así la medida cautelar original que a principios de febrero suspendió la obra ante los reclamos de los vecinos y vecinas de Caballito. "Está muy claro que esta obra no tiene la licencia social del barrio y por eso debe cancelarse", advirtieron ahora las organizaciones barriales, que rechazan el proyecto porque aseguran que generará "caos de tránsito" en la zona y no sumará una cantidad significativa de espacios verdes. En contraposición, proponen la creación de un verdadero parque público en el ex playón ferroviario ubicado junto al club Ferrocarril Oeste.

El pasado 9 de febrero el juez Víctor Trionfetti, titular del Juzgado N°15, hizo lugar al recurso de amparo presentado por la Asociación Civil y Vecinal S.O.S Caballito y ordenó al GCBA suspender las obras ya iniciadas por la adjudicataria Miavasa S.A. Entre otros puntos, el juez había señalado que, como venían advirtiendo las organizaciones barriales, el proyecto oficial no cumplió con los necesarios mecanismos participativos. Así, Trionfetti ordenó que "tanto el Poder Ejecutivo como la Junta Comunal de la Comuna N°6 de CABA convoquen a Audiencia Pública Temática respecto del cambio de uso en dominio público y la cuestión ambiental". "Debe garantizarse cautelarmente el derecho de acceso a la información y de participación pública", sostuvo el magistrado.

Sin embargo, el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta aún no convocó a la audiencia pública y en cambio presentó un recurso de revocatoria en el mismo Juzgado. Ahora, Trionfetti ratificó su decisión original. En su nueva resolución, el juez consideró, entre otros puntos, que en la acción del GCBA se identifican "infracciones relevantes en materia de derecho participativo ambiental y en el acceso a la información”. Además, agregó que “estamos bajo un Estado de Derecho donde la construcción del sentido de decisiones relevantes requiere informar y participar al público antes, durante y después de la toma de determinadas decisiones, aun cuando no sean vinculantes para la Administración”.

“Los actos administrativos que autorizaban la obra avanzaban sobre competencias de la Legislatura y, por tanto, se infringía la división de poderes”, añadió el magistrado. Es que según el juez, el proyecto oficial, a pesar de denominarse "parque lineal", implica que buena parte de Honorio Pueyrredón se transforme en “calle de convivencia”, lo que configura un cambio de uso del domino público, cuya aprobación es facultad de la Legislatura. La obra en cuestión transformaría la composición de ocho cuadras de la avenida, dejándolas de una sola mano. Según el propio GCBA, el "parque lineal" sumaría "casi una hectárea" de espacios verdes al barrio, mientras los vecinos y vecinas piden que se haga un verdadero parque en las más de 15 hectáreas del ex playón ferroviario.

En consonancia con lo denunciado por las organizaciones, el juez reafirmó en su nuevo fallo que "transformar una avenida de varios carriles, como lo propone la obra, importa una alteración sustantiva de las condiciones de uso. No solo cambia el sentido de la avenida, que deja de ser doble mano, se la reduce y orienta solo de Norte - Sur, también incorpora una intervención sustantiva en materia de uso de dos de sus actuales carriles que pasan a ser un parque lineal y, por fin, una de las vías actuales se transforma en calle de convivencia, la que tiene uso específico nítidamente distinto del carril original". "Todo el conjunto forma, en consecuencia, una ostensible intervención en el uso actual del bien de dominio público", consideró Trionfetti.

"Sabemos que ahora deberá resolver la Cámara de Apelaciones. Sin embargo, podemos hablar de una nueva pequeña victoria de los vecinos y vecinas de Caballito en su lucha por defender su calidad de vida o, si se quiere, de una nueva victoria de la cordura ante la locura", manifestaron este domingo las organizaciones vecinales en un comunicado. "Las constantes omisiones y mentiras del Gobierno porteño para adecuar su discurso y justificar su proyecto y su proceder, tanto frente a la comunidad como ante la Justicia, dan cuenta de su debilidad", agregaron y llamaron al GCBA a "conformar una mesa de diálogo, democrática y participativa, en la cual se pueda planificar de manera comunitaria dónde y cómo generar nuevos espacios verdes públicos en Caballito".

A través de las redes sociales, en los últimos días las agrupaciones fueron relevando algunas "mentiritas" del GCBA con respecto al "parque lineal". "Clara Muzzio, ministra de Espacio Público, afirmó el 12 de enero en una reunión con vecinos que en el proyecto no iban a retirar ningún árbol. Sin embargo, los pliegos y planos de la obra dicen lo contrario", advirtieron junto con las imágenes de los planos, en las que se observan al menos 20 espacios donde se retiraría arbolado. También denunciaron que los planos prevén la construcción de un anfiteatro y canchas de fútbol tenis pese a que "Federico Ballán, presidente de la Junta Comunal N°6, afirmó públicamente el viernes 18 de febrero en la Plaza Irlanda que el proyecto no contaba con anfiteatro ni canchas".