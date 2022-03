Despues de un lunes tormentoso que se cerró con los volantes Agustin Almendra y Alan Varela apartados del plantel y bajados a la reserva y en medio de una nuevo conflicto que inlolucra al centrodelantero Luis Vázquez, Boca, el actual campeón de la Copa Argentina, comenzará la defensa del título ante como Central Córdoba de Rosario que milita tres categorías más abajo, en la Primera C. El partido por los 32 avos de final se jugará a partir de las 21.10 en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, será arbitrado por Jorge Baliño y televisado por TyC Sports.



En principio, el entrenador Sebastián Battaglia conformará un equipo con aquellos jugadores que no vienen teniendo rodaje en la Copa de la Liga Profesional. Por lo que es muy posible que se produzca el debut del mediocampista ofensivo paraguayo Oscar Romero, la última adquisición en el reciente mercado de pases.



De los titulares que jugaron el sábado en Avellaneda ante Independiente, también jugarían el peruano Luis Advíncula y Juan Ramírez. Darío Benedetto irá al banco pero no lo reemplazará Luis Vázquez sino Nicolás Orsini, ya que Battaglia también estaría disgustado con Vázquez por algunas actitudes que habria adoptado en los últimos tiempos.