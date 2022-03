En la municipalidad de San José del Rincón ocurre una situación insólita: su intendente electo, Andrés Soperez (Juntos por el Cambio) no puede asumir porque el Servicio Penitenciario lo conminó a reintegrarse a su puesto como enfermero en la Unidad Penal N° 16, de Pérez. Soperez, que además sería el intendente más joven de la provincia, había sido electo concejal en 2019, y para asumir como tal pidió licencia que le fue conferida. En la última elección, se consagró como intendente, pero ahora el organismo penitenciario le comunicó que su licencia había expirado y que sus agentes no deben participar en política y por ello debe reincorporarse. "Elijo creer que es una cuestión burocrática que se solucionará, y que no es un tema partidario", dijo el joven de origen radical.