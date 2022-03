“Busca en sus bolsillos sin encontrar nada. Vacíos los del pantalón, también los del abrigo: ni siquiera un pañuelo de papel húmedo, arrugado. En la cartera apenas guarda un euro, otra moneda de veinte céntimos. Alicia no necesitará el dinero hasta el cambio de turno, pero le incomoda esa sensación de no tener apenas. Trabajo en la estación de tren, en una de las tiendas de chucherías y bocatas, la que está cerca de los aseos: así suele presentarse”, comienza Las maravillas, la primera novela de la española Elena Medel, editada por Anagrama.

En 226 páginas, la escritora, nacida en Córdoba en 1985, se pregunta por el peso de la familia en nuestras vidas, pero también por el dinero y por su falta. Es la historia de tres mujeres, (madre, hija y nieta) de la clase trabajadora que recorren un camino similar con 30 años de diferencia. A finales de los sesenta María deja el sur de España para mudarse a Madrid y lo mismo hace Alicia, cuatro décadas más tarde. Las maravillas es una novela sobre los cuidados y las responsabilidades, pero también sobre los deseos, los sueños y las expectativas de mujeres obreras de mediados de siglo XX y de la época actual. A través de sus vidas y sus miradas, recorre los últimos 40 años de la historia de España, desde el final del franquismo hasta la ola feminista. Las historias se tejen en pisos compartidos, largos viajes en subte y en pequeños bares de la gran ciudad.

“María duerme bien, a pierna suelta. Al jubilarse guardó el despertador en una bolsa de plástico y lo colocó en la estantería de trueques de la asociación, para quien lo necesitase. Hacía años que no lo utilizaba –lo sustituyó, como todo el mundo, por la alarma del móvil-, pero le pareció un gesto simbólico, propio de una historia que ocurriese a otra: ahora que no lo usaré más, pensó, que sirva a alguien que sí deba madrugar, para que el objeto acompañe otra historia en la que alguien sale de casa cuando aún no amaneció”, se lee en el primer capítulo cuando están preparando las acciones para el 8 de marzo. A sus casi 70 años, María recordó todas las manifestaciones a las que no había podido ir porque no le dieron el día en el trabajo: “la de la No a la OTAN, la del 85 por las pensiones, la huelga del 88 y las dos de los Noventa, las de Irak y el No a la guerra, la de 2010, las dos de 2012 –la que se hizo aquí contra de Rajoy, y la europea-, el tren de la libertad por el aborto”.

No hay feminismo sin la clase trabajadora, parece decir esta novela que va tejiendo las historias de María, Carmen y Alicia desde las dificultades propias del género y de la clase: la precarización de los trabajos, el peso de las tareas de cuidados, la falta de dinero para pagar el alquiler y para comprar la comida y los mandatos patriarcales que de a poco y con organización colectiva, van dejando atrás.

Medel reside en Madrid desde hace tiempo y es autora de los libros de poesía Mi primer bikini (DVD, 2002, traducido al inglés y al sueco), Tara (DVD, 2006) y Chatterton (Visor, 2014), reunidos en un Un día negro en una casa de mentira (Visor, 2015) y Todo lo que hay que saber sobre poesía (Ariel, 2018). Dirige la editorial de poesía La Bella Varsovia y entre otros premios, recibió el XXVI Premio Loewe a la Creación Joven y el Premio Fundación Princesa de Girona 2016 en la categoría de Artes y Letras. Por Las maravillas recibió el Premio Francisco Umbral al Libro del Año. “Nació madura. La madurez y la complejidad de sus primeros poemarios daban miedo. Y envidia… Da la impresión de que, pese a su juventud, Elena lo ha leído todo y lo ha interiorizado todo con inteligencia. Transformando sus fuentes en algo original. Medel es una escritora que mantiene los ojos abiertos”, escribió la escritora española Marta Sanz.