Obras en pequeñas dosis, simultáneas y variadas. Una propuesta que encuentra en Microteatro Rosario –Teatro Odiseo (San Lorenzo 1329)– su expresión consumada. A partir de este fin de semana –con funciones todos los jueves, viernes, sábados y domingos desde las 19–, el público podrá asistir y circular por los escenarios de diez obras diferentes, con elencos y temáticas que cambiarán mes a mes. Toda una apuesta, que impulsa el productor teatral Federico Fernández Moreno, gestor de las salas La Nave y Teatro Odiseo.

“Microteatro surge a partir de un viaje a Madrid, que en 2013 hicimos con mi compañera, Natalia Operto. Nos habían hablado de este proyecto y allí conocimos el formato. Ya en 2014, en el teatro La Nave, con Walter Operto tuvimos la idea de armar un ciclo de obras breves, algo que él ya había llevado adelante con La Cocina de los Dramaturgos (a partir de 2004). A ese ciclo lo llamamos Historias Mínimas, lo sostuvimos y está vigente, el año pasado llevó adelante su séptima edición: eran 10 obras breves, que se hacían durante dos meses, con funciones de tres obras por noche. Ya en 2017 alquilamos este espacio, para Teatro Odiseo, con 30 talleres entre 2018 y 2019, pero luego la pandemia nos cortó todo”, explica Fernández Moreno a Rosario/12.

Los dos años de pandemia no hicieron mermar las ganas del productor; como él comenta: “nunca dejé de venir al teatro, lo hice todos los días, y a todo esto –señala el lugar, la instalación, la parrilla de luces– lo armé yo. Fui preparando los espacios y las salitas que están en el segundo piso. Y me puse en contacto en Madrid con Miguel Alcantud, el creador del formato microteatro. Le presenté el proyecto, le encantó el espacio, y nos otorgó la licencia oficial para la ciudad de Rosario. Él es una persona que viene también del circuito teatral under, y tiene una visión parecida a la nuestra con respecto a lo que es producir teatro independiente”.

La programación ya tiene cubiertos los primeros tres meses, y está por abrirse la convocatoria para junio; según Fernández Moreno, “los compañeros trabajadores del circuito de teatro independiente, que es el teatro que nos gusta, se engancharon enseguida con la propuesta, cada vez hay más interés. La primera temática es ‘Por Dinero’, en abril será ‘Por Amor’, y en mayo ‘Por la Mentira’. El principal fin del proyecto es promover, difundir y ampliar, la cantidad de público que mira teatro independiente, tal vez atraídos por la marca o el formato, y con la posibilidad de organizar una salida o noche completa, al combinar lo cultural y social con lo gastronómico”. Cada una de las obras que integran la programación de Microteatro Rosario alcanza los 15 minutos de duración, en salas de 15 metros cuadrados para 15 espectadores. En total, se presentarán diez obras, divididas en dos sesiones: cinco en la Sesión Central (de 19 a 21) y cinco en la Sesión Golfa (de 22 a 00, en este caso con presentaciones más de tipo erótico o experimental). En cada sesión, cada 5 minutos empezará una nueva función y en una sala distinta; de modo tal que la misma obra se repetirá hasta 5 veces. “Queremos que este espacio contribuya a que actrices, actores, directoras y directores, puedan encontrar a través de sus obras un reconocimiento en lo económico, que los lleve a volcarse un poquito más a la producción constante”, prosigue Fernández Moreno.

“Es un formato que viene siendo probado con éxito en distintas ciudades del mundo, como Madrid, Barcelona, Miami, México, Lima, Córdoba, Buenos Aires; ya somos 15 microteatros en el mundo, con obras para todos los gustos, hay trabajos experimentales, dramas, clásicos, y mucho humor. La idea es la de crear pequeños mundos, que tengan que ver con la dinámica que nos propone la vida hoy: que sea breve, variado e inmediato”, concluye, no sin antes agradecer a su equipo y especialmente a Walter Operto: “la persona que hace 15 años vio algo en mí, es mi maestro, y me abrió las puertas del teatro independiente, que es mi mundo”.

La Sesión Central (de 19 a 21) incluye las obras: Si hubiera sabido, con Gustavo Anania y dirección de Brian Ciancio; Servicios para salir, de Daniela Martinangeli, dirección de Juan Juan Biselli; Secuestro, de José Ignacio Tofé (España) y dirección de Mailín Sylvester; Ajustes de cuenta$, de Carles Harillo Magnet (España) y dirección de grupo Sarna con gusto; Mi mejor y querido amigo, de Patricia Suárez con dirección de Gustavo Maffei. La Sesión Golfa (de 22 a 00) incluye Tres hermanos, de Sebastián Villar Rojas; Nuestra Despedida, de Santiago de Jesús, con dirección de Nicolás Cefarelli; Money4Nothing, con dirección de Marcelo Allasino; Like me views, de Noelia Álvarez, Carla Cattaneo y Juliana Morán; La venganza perfecta, de José Gregorio Rodriguez con dirección de Marco Bernal Silva; y La Pecadería (que reemplaza a Nuestra despedida en la primera semana de marzo), de Alberto Rojas Apel y dirección de Leandro Aragón.