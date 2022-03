Le prohibieron ingresar a ver a una clienta en la Unidad Penitenciaria de 27 de Febrero al 7800 por llevar puesto un short. Cuando llegó a las 9 de la mañana hizo entrega de su credencial en el ingreso, pero le dijeron que esperara. "Le dije que era una profesional que venía a ver a una clienta, que no era visita y me dijeron que yo era una visita, un civil más y que no podía ingresar", recordó la abogada María del Carmen Varela. "El Servicio Penitenciario no puede decirme cómo tengo que ir vestida, no tuve problemas de este tipo en otras oportunidades, es una locura. Si hay un reglamento interno, tienen que notificar", dijo. Y adelantó que hará una presentación en la Fiscalía.