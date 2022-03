El técnico Javier Sanguinetti quiere repetir el equipo que venció a Talleres para recibir el domingo a Atlético Tucumán. Y para eso espera por la evolución de Willer Ditta, quien pidió el cambio el lunes en Córdoba por una dolencia muscular. Comenzó la venta de entradas en la web del club. Mañana en el Coloso del Parque se ofrecerán populares a no socios.

El colombiano Ditta pidió el cambio el lunes por una molestia muscular. Se constató que no sufrió una lesión. Solo fue una contractura por lo cual mañana será evaluado para definir si juega el domingo a las 17 ante los tucumanos. Se espera que esté a disposición, por lo cual Sanguinetti no hará cambios y mantendrá la alineación que venció a Talleres 2 a 1 dado que Leonel Vangioni no está aún recuperado de un desgarro.



En la web del club se puede adquirir plateas. Para socios con cuota de febrero paga hay ubicaciones a partir de 1400 pesos y para no socios desde 2700. Mañana de 10 a 17 en el Coloso del Parque se venderán populares no socios a 1300 pesos. El domingo la atención en boleterías será a partir de las 12 del mediodía.