La distribuidora de cine y servicio global de streaming Mubi anunció este jueves que estrenará la aclamada película de Ryusuke Hamaguchi Drive My Car en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530, CABA), con dos únicas funciones el jueves 17 y viernes 18 de marzo de 2022. La película luego se podrá ver en exclusiva en Mubi de América Latina a partir del 1 de abril de 2022. Drive My Car tuvo su estreno mundial en la competencia del Festival de Cannes 2021, donde ganó el premio al mejor guión. Desde entonces, ha sido seleccionada como la candidata oficial de Japón a la Mejor Película Internacional en la 94ª edición de los Premios de la Academia de Hollywood, y ha sido nominada a cuatro Premios de la Academia (Mejor Película, Director, Película Internacional y Guión Adaptado) y a tres Premios BAFTA (Director, Película No Inglesa y Guion Adaptado).

Adaptación de un relato corto de Haruki Murakami, Drive My Car sigue a Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima), un actor y director de teatro, quien está felizmente casado con la guionista Oto (Reika Kirishima). Sin embargo, Oto muere repentinamente tras dejar atrás un secreto. Dos años más tarde, Kafuku, aún incapaz de superar del todo la pérdida de su esposa, recibe una oferta para dirigir una obra en un festival de teatro y se dirige a Hiroshima en su coche. Allí conoce a Misaki (Toko Miura), una joven taciturna que será su chófer. Mientras pasan tiempo juntos, Kafuku se enfrenta al misterio de su esposa, que le persigue en silencio.