Una reflexión de Elizabeth Gómez Alcorta sobre la “matriz cultural” que hermana a los seis varones que protagonizaron una violación en patota con cualquier otro hombre derivó en un pedido de renuncia a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad por parte de Patricia Bullrich, titular del PRO, para quien “¡el Gobierno justifica al que viola!”, según escribió en redes sociales. “Lamento realmente que la presidenta del partido de la oposición especule políticamente con el dolor”, afirmó Gómez Alcorta, quien reclamó a los dirigentes con responsabilidades políticas “que tengan un poco de decoro, porque hacen daño”. “Está en campaña. Ella tuitea mientras nosotros trabajamos”, diferenció. El presidente Alberto Fernández respaldó a la ministra y cuestionó a Bullrich.



“Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”, escribió la ministra a partir del caso de los seis jóvenes que violaron a una chica adentro de un auto en el barrio porteño de Palermo.

“Ella es tu hermana, tu vecina, tu madre, tu hija, tu amiga, tu compañera de trabajo. La drogaron y la violaron entre 6 cobardes”, salió a responderle la ex ministra de Seguridad. “Millones de jóvenes estudian, trabajan y generan relaciones de amor y respeto. Pero no: ¡el Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra!”, pidió con signos de admiración.

“Patricia Bullrich está en campaña, ella tuitea mientras nosotros trabajamos”, afirmó Gómez Alcorta. “Lamento realmente que la presidenta del partido de la oposición especule políticamente con el dolor” cuando “tendría que llamarla un poco a la vergüenza” tener esta actitud, reflexionó la ministra.

“Que Patricia Bullrich me pida la renuncia habla bien de mí, me puedo quedar muy tranquila porque estoy en las antípodas ideológicas y políticas", remarcó. Consideró que el pedido de renuncia “es un tema secundario” y pidió en cambio “pensar en el daño que se hace cuando se trata de decir que los que cometieron esos hechos son animales o están enfermos, ya que no son animales y son personas que no están enfermas y tienen responsabilidades penales”, interpeló. Del mismo modo, pidió por una “Justicia que repare” y que “no vuelva a victimizar a la víctima”. “El Poder Judicial tiene que actuar y estar a la altura de las circunstancias”, concluyó.

En un acto realizado en el CCK, el presidente Alberto Fernández afirmó que la violación grupal de una joven en el barrio porteño de Palermo fue un hecho "atroz" y respaldó a la ministra Gómez Alcorta: "Ayer leía a una opositora que criticaba a Elizabeth porque ella había llamado la atención por un hecho atroz que habíamos visto, el abuso y violación de una chica por parte de 6 hombres", dijo el mandatario, y señaló que lo que la ministra hizo fue "llamarnos la atención a todos nosotros", en referencia a los varones.

También la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, respondió a la crítica destemplada de la presidenta del PRO. “Las declaraciones de Patricia Bullrich no están ni siquiera a la altura de su habitual bajeza”, reflexionó. “Está hablando de un tema delicado y ella comprende bien lo que dijo la ministra Gómez Alcorta”, indicó. “La violación es una práctica constante y permanente de los hombres respecto a las mujeres en diferentes situaciones y muchas veces no se llega a denunciar. Por eso, desde el Estado, trabajamos para solucionar esta problemática”, añadió.