La niyat (cacica) de la comunidad indígena, del Pueblo Weenhayek, Comunidad O Ka Pukie (Mi Troja), Nancy López, denunció que las poblaciones indígenas de la ruta 86 están siendo fumigadas con agroquímicos.

López, que es comunicadora y una de las directoras de la radio comunitaria La Voz Indígena que transmite desde la ciudad de Tartagal, filmó videos de la avioneta fumigadora que pasa sobre las casas comuntiarias, al tiempo que señaló que están siendo rociados con estos productos que les producen picor en los ojos, mareos, dolores de cabeza, granos y problemas para respirar, entre otras consecuencias en su salud.

López señaló que estas comunidades, todas cercanas a la ciudad de Tartagal, están rodeadas por campos de soja. Además de O Ka Pukie, las afectadas son El Quebracho, El Mistol, Loira, Kilómetro 6, Fwolit Lantawos y Camba 2.

Los caciques de la Misión Fwolit Lantawos y El Mistol, alertaron hace un mes que se realizan aplicaciones con agroquímicos en campos que están muy cercanos a su territorio y señalaron que esto les afecta la salud.

Entonces, ante la consulta de Salta/12, el director de Ambiente de Tartagal, Pablo Martinich, se había comprometido a ver la situación, pero el niyat de Fwolit Lantawos, Modesto Rojas, dijo que el funcionario no fue a ver a las comunidades.

Rojas responsabilizó a la dueña de un campo de apellido Monserrat. A su vez, López sostuvo que hay más empresas rurales: "Hay una pista, a 50 metros de donde vivimos nosotros, donde bajan los aviones, cargan el veneno (los agroquímicos) y salen a fumigar", manifestó.

La niyat dijo que hace mucho tiempo vienen reclamando por esta situación, e indicó que hace dos años las empresas habían dejado de usar la avioneta para fumigar. "Este año de vuelta la están usando. Con el zancudo (en referencia al conocido también como Mosquito, máquina usada para aplicar agroquímicos en sembrados) fumigaron los dos años anteriores", contó.

Especificó que las aplicaciones se producen "todas las mañanas" y que a estas fumigaciones las hacen cuando va creciendo la soja. "Es terrible el olor, te pican los ojos todo el día. Es tremendo lo que esta pasando. Por eso hice un video, para que no quede así en palabras. El avión pasa por encima de las casitas, en varias ocasiones, nos damos cuenta, tira chorritos como gotitas, bien fresquitos", manifestó. Además, en su caso, dijo que tiene dolores de cabeza, mareos, los cuales asocia al efecto de los agroquímicos.

López contó que también tuvo granos que se le perforaban y no podía curar. "Me decían en el hospital que podía ser leishmaniasis pero no era eso. Tenía fiebre, se me hinchó toda la pierna. Mis hijos también han sufrido así", relató. También señaló que no le hacía efecto la medicación del hospital y se curó con hierbas medicinales.

"Hay en la comunidad El Quebracho dos señoras muy jóvenes con cáncer. Un niño del Kilómetro 6 fue derivado a Salta la semana pasada, nació con una mal formación", señaló López.



La niyat dijo que fue a visitar a la enfermera para hablar sobre este problema y ella le indicó que hay pobladorxs con problemas respiratorios, "muchos chicos con problemas en la piel, en esta época tienen muchos granos y parece que es la época en la que más fumigan". También comentó que hay muchas personas con alergias.

Según contó, las comunidades están a menos de 50 metros de los campos de soja. "Hicimos una nota para hacer una denuncia" comentó Nancy López. Además, señaló que las empresas tienen que destruir "los bidones de agrotóxicos" pero muchas de las familias originarias los usaban para poner agua.

"Cuando uno empieza a reclamar, lo primero que te dicen es que tiene que ir un especialista a hacer estudios. Eso lleva mucho tiempo, mientras nos enfermamos. Nadie va a venir dar su tiempo, a hacer los estudios, mandarlos a Salta y a Buenos Aires", manifestó López.

La niyat consideró importante visibilizar esta problemática que vienen padeciendo hace años y que pese a que es un "problema urgente", no tienen respuestas gubernamentales para el resguardo de su salud y el ambiente.