Las goleadas no se cuestionan. Newell’s ganó por cuatro tantos y apuntaló la recuperación en Copa de la Liga. Otro golazo de Nicolás Castro hizo delirar a los hinchas. Las tribunas del Coloso se sorprendieron al minuto de juego con grito de Juan Garro. En la primera parte Atlético Tucumán no mereció ir al descanso perdiendo por dos goles de diferencia. Pero la Lepra rectificó su actitud pasiva, dejó sin respuestas a la visita y aseguró la victoria con goles de Sordo y Funez en el segundo tiempo

Newell’s lo abrumó a goles a Atlético Tucumán. En el primer tiempo las diferencias que marcó la Lepra fueron algunas individualidades, principalmente la de Castro. En el complemento, en cambio, Newell’s marcó ventajas con su juego colectivo y allí encontró motivos para asegurar el triunfo.

Porque en el primer tiempo el equipo de Sanguinetti dejó jugar a los tucumanos. Quizá se vio tentado a no hacer tanto esfuerzo en campo rival porque en el primer ataque Garro puso a Newell’s en ventaja con remate cruzado. La jugada nació en Castro, tuvo continuidad en González y buena definición del ex Godoy Cruz al despojarse de la marca con el control de la pelota.

Atlético Tucumán pasó a dominar el balón y no igualó porque Macagno tuvo una gran atajada ante Lotti, Carrera estrelló un tiro libre en el travesaño y Lema despejó la pelota en la línea. Fue poco lo que hizo Newell’s en ofensiva. Atacó sin decisión. Pero muy efectivo. En otra jugada profunda, Garro sacó un centro largo y apareció por detrás Castro para definir a la carrera, de zurda, con ángulo muy cerrado. Un golazo, aunque el diez luego confesó que su intensión era tirar el centro.

Lo mejor de la Lepra llegó en el segundo tiempo. El equipo se planteó asumir el protagonismo del juego, hizo más uso de la pelota y se alejó de Macagno. La visita sufrió la salida por lesión de Carrera y de Lotti. Pero el rojinegro demoró media hora en asegurar la victoria.

Es que si bien los minutos pasaban y Newell’s estaba cómodo en todo, con el juego y la diferencia, un descuento en la visita iba a poner el resultado en duda. Aunque nada de eso ocurrió. Atlético Tucumán se vio superado en el juego y la Lepra encontró más goles.

Sordo logró el tercero con un buen cabezazo cruzado, en jugada que abrió Castro a la izquierda para el centro de González. Con el rival vencido, aprovechó Funez para anotar su gol en el Coloso. El juevenil recibió de Reasco y con una buena maniobra en el área definió cruzado frente al arco.

Así Newell’s logró ayer su segunda victoria consecutiva. Se mantiene en lo alto de la tabla, en una zona muy disputada. Y si bien su juego aún no despejó todas las dudas, los triunfos lo dejaron en ideal situación para jugar de visitante ante Sarmiento y Central.



4 Newell’s

Macagno

Méndez

Lema

Ditta

Luciano

Pablo Pérez

Fernández

Castro

Garro

González

García

DT: Javier Sanguinetti





0 Atlético Tucumán

Marchiori

Garay

Bianchi

Thaller

Doldán

Tesuri

Acosta

Cristóbal

Carrera

Andrada

Lotti

DT: Juan Manuel Azconzábal

Goles: PT: 1m Garro (N), 43m Castro (N). ST: 28m Sordo (N) y 35m Funez (N).

Cambios: PT: 33m Herrera por Carrera (AT) y 35m Jacob por Méndez (N) y 40m Menéndez por Lotti (AT). ST: Desde el inicio Isaluna por Tesuri (AT), 29m Sordo por Pablo Pérez (N), 29m Reasco por García y Funez por Castro (N), 32m Isnaldo por Acosta y Laméndola por Cristóbal (AT).

Arbitro: Fernando Rapallini

Cancha: Coloso del Parque