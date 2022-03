Solo 10 minutos duró la capacidad de tolerancia que tuvo Mauricio Macri para discutir con sus aliados la posición de Juntos por el Cambio frente al acuerdo de refinanciación de deuda con el Fondo Monetario (FMI). Después de ese lapso de tiempo y ante la negativa de sus socios de coalición de acompañar su postura de rechazo al memorandum técnico, se fue.

El dato trascendió de parte de algunos miembros de la oposición que participaron de la reunión virtual de la mesa nacional de JxC, donde se resolvió acompañar el entendimiento con el organismo multilateral pero rechazar el articulado sobre las metas económicas incluidas en el texto.

La tolerancia de Macri: diez minutos en el Zoom y portazo

El primero en tomar la palabra fue Macri. Su postura fue la misma que hizo trascender hace días: rechazar, es decir votar en contra de la refinanciación de la deuda que él tomó durante su presidencia.

Sin embargo, su propuesta no tuvo quórum entre los demás dirigentes. Entonces, el expresidente abandonó la sala virtual donde se realizaba la reunión a los 10 minutos de su comienzo, según reconstruyó la agencia Télam.



La única que lo secundó en su postura fue la titular del PRO, Patricia Bullrich, exponente del ala no dialoguista de esa fuerza opositora. La ex ministra insistió en rechazar el acuerdo e inmediatamente después dio una entrevista al canal TN para anunciar el resultado de la reunión, cuando el encuentro aún se estaba realizando.

La postura de Juntos por el Cambio ante el acuerdo con el FMI

Luego de esa reunión, JxC emitió un comunicado en el cual dijo que "por responsabilidad institucional, no podemos ni vamos a empujar, a la Argentina al default".



No obstante, pusieron trabas. Dijeron que no comparten ni están de acuerdo "con el programa económico que ha presentado el Gobierno" y facultaron a los presidentes de los bloques que integran la coalición opositora a "llevar adelante la estrategia parlamentaria".



De este modo, la Mesa Nacional terminó ratificando la postura que venían planteando los sectores dialoguistas, encabezados por la UCR y la Coalición Cívica. Ambas fuerzas proponían aprobar el acuerdo pero no las metas económicas que presentó el ministro de Economía, Martín Guzmán, y que forman parte del articulado puesto a consideración para el voto de los diputados.

Lacunza ratificó el voto a favor en general y en contra del articulado

“No va a resolver los problemas de falta de crecimiento y de exceso de inflación", dijo. “En consecuencia –añadió-, no se puede aprobar un programa a ciegas."

Los diputados opositores esperarán ver cuáles son las mayorías legislativas que logra formar el Frente de Todos y, en especial, observar la actitud que adoptarán los legisladores expresaron su rechazo al acuerdo.