Integrantes del gabinete municipal y del Concejo participaron ayer de la capacitación "Políticas de igualdad de género para la transformación social. Capacidades y acuerdos necesarios", a cargo de la socióloga Ana Laura Rodríguez Gustá, una de las mayores especialistas de América Latina en esta temática. "Esta jornada es parte de la agenda Marzo de Mujeres dedicada a visibilizar las grandes desigualdades que experimentamos las mujeres en la sociedad, porque sabemos que la violencia golpea a diario", señaló la secretaria de Género y Derechos Humanos municipal, Mariana Caminotti. "La violencia de género es una problemática que no logramos controlar ni en Rosario, ni en Argentina, ni en el mundo. Las Naciones Unidas dicen que es la principal violación de derechos humanos global. Para dar una breve idea de cómo estamos frente a este problema, si comparamos las llamadas al teléfono verde los primeros dos meses de 2021 y enero y febrero de 2022, tenemos casi mil consultas más solamente en un año de diferencia", expresó la funcionaria.

La capacitación realizada ayer en el recinto de sesiones del Palacio Vassallo se enmarca en el Programa de Formación Obligatoria en Género de la Municipalidad creado en marzo de 2020, antes de la pandemia. "Lo presentamos en el distrito Sur con una conferencia de Diana Maffía y luego tuvimos que desarrollarlo en tiempos de pandemia con la colaboración de la Escuela Superior de Administración municipal que nos puso a disposición su plataforma virtual", dijo Caminotti.

"Armamos un programa que tiene dos modos de funcionamiento: por un lado, cursos virtuales que se dictan durante todo el año, que tienen tutoría y evaluación y por los cuales pasaron casi dos mil agentes municipales incluyendo a trabajadores y trabajadoras del Concejo. Y por otro lado, encuentros virtuales que afortunadamente ahora podemos dictar de manera presencial y que se han hecho con áreas específicas del Estado", agregó la funcionaria.

Caminotti destacó las campañas que se llevan adelante en concientización y prevención en Rosario. "En conjunto con el Concejo hemos lanzado la campaña 'Los de afuera no somos de palo' con la cual hicimos acciones territoriales, intervenciones en territorios y organizaciones. Próximamente vamos a tener una jornada de capacitación de todo el personal de atención al público de los establecimientos gastronómicos y hoteleros de la ciudad junto a la secretaría de Deporte y Turismo, en el marco de otras acciones con este tipo de asociaciones, en esos ámbitos que son estratégicos por la circulación de personas, por atender al público", agregó.

"Lo primero que pensamos es en la violencia porque evidentemente matan a las mujeres pero tenemos una enorme desigualdad que tiene que ver también con los salarios, en los cuidados que no son remunerados, por ejemplo, y que no se visibilizan, no se cuentan. Es fundamental que quienes tenemos responsabilidades podamos continuar formándonos y concientizando que la problemática no es de una sola área. La Secretaría de Género y Derechos Humanos tiene responsabilidades que son propias pero es importante la transversalización para que forme parte de todas las políticas públicas. Y ese es el sentido de esta jornada", apuntó Caminotti.

Por su parte, la presidenta del Concejo María Eugenia Schmuck, expresó: "Es muy importante en la semana de la apertura de período de sesiones ordinarias y en las vísperas del 8M realizar esta jornada. Esta capacitación es obligatoria para los funcionarios y las funcionarias y es extensiva a los trabajadores y trabajadoras del Concejo y del municipio".

Durante la presentación por zoom, Rodríguez Gustá señaló la importancia de trabajar en un “combo” de políticas y enumeró: Acciones afirmativas para revertir la discriminación, como ser los cupos, cuotas, o un porcentaje que se destina a una población determinada. Perspectivas de igualdad de género sectoriales. Transversalización de género, como ser protocolos, manuales o guías. Paridad. Políticas especiales e Infraestructura de las tareas del cuidado. "Todo esto debe ser pensado en conjunto", afirmó la especialista.

Rodríguez Gustá es investigadora independiente del Conicet, doctorada por la Universidad de Notre Dame (EE.UU) y master del Rensselaer Polytechnic Institute (EE.UU). Profesora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires. Ha sido consultora de organismos internacionales. Fue compiladora del libro Marchas y contramarchas en las políticas locales de género. Dinámicas territoriales y ciudadanía de las mujeres en América Latina.