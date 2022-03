A fines de 2018 un nuevo femicidio sacudió a La Rioja. El 31 de diciembre de ese año, Jonathan Serrano llegó al domicilio de su ex pareja, Karina Vayón, la sorprendió en su casa, la asesinó con una masa y un cuchillo, y luego huyo. Para no generar sospechas llamó a un vecino para relatarle un sueño: dijo que soñó que asaltaban a su ex pareja en su propio domicilio y la asesinaban para robarle. La coartada no funcionó. Vayón fue encontrada muerta, y la presencia de Serrano quedó registrada en la cámara de seguridad de un vecino.

El inicio del juicio estaba previsto para este martes, pero se postergó una semana. La abogada defensora querellante Guadalupe Azcurra confirmó a La Rioja 12 el cambio de fecha del inicio del juicio. El retraso obedece a que el juez Gustavo Farías, vocal primero de la Cámara Tercera, se encuentra en compensación de feria y es el magistrado natural en la causa.

Serrano será juzgado por homicidio calificado y con los agravantes de haber mantenido una relación de pareja y por la existencia violencia por razones de género. El año pasado, el Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 1 decidió elevar a juicio la causa por el delito de homicidio calificado luego del pedido de la fiscal Nadia Shargrosky.En la investigación de acuerdo a todo elemento localizado en el rastrillaje de la escena del femicidio, debidamente peritados y confrontados con las muestras en la pericia de perfil genético (ADN) extraídos de ambos, arrojaron resultado de compatibilidad con los perfiles sus genéticos.

Condena

La primera condena por femicidio en La Rioja se conoció en julio de 2021. Santiago Condorí fue sentenciado a perpetua por el homicidio doblemente agravado de Deolinda Torres. Al igual que Vayón, su ex pareja también ingresó en domicilio durante la madrugada del 8 de enero de 2018, la atacó con una barreta de hierro y la mató. Como consecuencia de este femicidio se creó el primer Juzgado de Violencia de Género y Protección de Menores. Y el segundo, entraría en funcionamiento luego del femicidio de Sabina Condorí de tan solo 11 años. La causa contra Roque Adrián Rodríguez, ya fue elevada a juicio y está caratulada como abuso sexual seguido de muerte.