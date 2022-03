Con el proyecto editorial artesanal Ediciones Arroyo, la Reserva Poética y el Festival de Poesía de Arroyo Leyes declarados de interés comunal y provincial, la poeta y gestora cultural santafesina Alejandra Bosch va por más para el planeta y el pueblo donde vive.

Una meta es visibilizar la idea de Arroyo Leyes como Reserva Poética, continuando con la instalación, en casas y en árboles del pueblo, de carteles de madera pintados con los nombres y las localidades de poetas que hayan participado en el Festival de Poesía que ella organiza. Para poder llegar a mil carteles este año, hace circular en redes sociales (para más información comunicarse en Instagram a: @treslapices) un bono contribución para la compra de materiales, por transferencia a una cuenta bancaria. Cada donante obtiene un recibo y una mención en una lista que se difundirá por medios y redes.

El otro objetivo es educar en el reciclaje de materiales no biodegradables y en la responsabilidad socioambiental sobre la basura contaminante que producimos. Bosch trabajó algunos años en el programa Arte y Comunidad en los barrios del cordón oeste de la capital de Santa Fe, "enseñando a reciclar basura plástica a través del tejido, organizando grupos de mujeres en cooperativas de trabajo que tejíamos, con las bolsas plásticas, costureros, alfombras de baño, cestos para guardar la ropa... Antes descubrí en la ciudad de San Pablo, Brasil, toda una economía alternativa de gente que alguna vez había tenido empleo y que en los '90 estaba desocupada, y que trabajaba con la basura que compraban en las grandes fábricas para transformarlas en otras cosas y entrar en un circuito de reciclado. Trabajé en una cooperativa en el barrio de Limão, que eran 20 hombres desocupados que armaron la primera cooperativa. Luego, a medida que fui viajando, fui conociendo otras experiencias en Minas Gerais, 'las manos mineras', que reciclaban telas y ropa, que hacían alfombras y tejidos", recuerda.

Invitada por la Colectiva Semilla a la Feria de Editoriales Autogestionadas de Bahía Blanca del 12 y 13 de marzo, Bosch no sólo lleva los libros artesanales de poesía por diversos autores de la región del Litoral que, con la colaboración de su hijo Julián como ilustrador, edita con tapas que ella confecciona a partir de sachets y cajas de lácteos. Además dará una charla abierta a la conversación con el público. Allí, bajo el título "No seas basura", cuenta sus experiencias y propone "alternativas en las escuelas para pensar de qué modo consumimos", enseñando a "separar la basura y a superar la idea de que lo que está más allá de mi ámbito privado no existe", como relató a Rosario/12. "La mayoría de la gente deja la basura en la puerta de su casa y no sabe que eso va a basurales o a aguas. Siempre que me invitan a leer y a que lleve la editorial, pido unos minutos para hacer circular esta problemática: qué podemos hacer de la basura que producimos, que es nuestra, ante una situación que es terminal para todos nosotros", advierte.