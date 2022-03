Desde Santa Fe

El gobierno de Omar Perotti aceptó el pliego de demandas de la oposición y hoy la Cámara de Diputados votará el presupuesto de la provincia para 2022 que había cajoneado en diciembre. La media sanción saldrá con modificaciones por lo que el proyecto volverá al Senado que lo votó en las últimas sesiones de 2021 y ahora deberá revisar las reformas. Una de las monedas de cambio del acuerdo político en la Casa Gris es un aporte que Perotti asignó a las dos grandes ciudades: 1.450 millones de pesos a Rosario y 700 millones a Santa Fe para mejorar el alumbrado público en los barrios y la seguridad, como una especie de compensación del viejo Fondo del Conurbano al que la inflación de los últimos treinta años le dejó solo el nombre. Como contrapartida, el acuerdo aumenta en un 50 por ciento el Plan Incluir –que incluye a todos los municipios y comunas de la provincia-: el proyecto original que votó el Senado prevía 4.000 millones y ahora serán 6.000 millones. “Eso fue concedido y está firme”, dijo una fuente del gabinete a este diario.

El acuerdo comenzó a gestarse el lunes en la Casa Gris, cuando tres ministros de Perotti se reunieron durante una hora y media con quince diputados de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, que dictaminaron el proyecto. En la cabecera se ubicaron la ministra de Gobierno Celia Arena y sus colegas de Gestión Pública Marcos Corach y Economía, Walter Agosto. La trifecta política de Perotti.

Las demandas de la oposición, que ahora Perotti aceptó, ya se explicitaron en diciembre, cuando los diputados del radicalismo –agitados por el jefe de su bloque Maximiliano Pullaro- y sus pares del socialismo cajonearon el presupuesto 2022. Son tres:

* Un fondo específico para Rosario y Santa Fe que compense el deterioro del Fondo del Conurbano creado en los años ’90 como una respuesta a la crisis social.

* Un cronograma de cancelación de deudas con municipios y comunas, en su mayoría gobernadas por intendentes radicales, por el Fondo de Obras Menores y el Plan Incluir.

* Y el trámite de los pedidos de endeudamiento.

Acerca del primer punto, el acuerdo de la Casa Gris asignó a Rosario 1.450 millones de pesos y a Santa Fe 700 millones, según reveló uno de los negociadores, el diputado de la UCR Fabián Palo Oliver, que preside la comisión de Presupuesto de la Cámara. “Vamos a tratar la ley, falta afinar dos artículos, pero estamos muy cerca” del consenso, dijo ante una consulta a este diario.

Se trata de un aporte de la provincia para modernizar el alumbrado público en diferentes barrios que requieren mejoras de infraestructura. “Más fondos y más obras para mejorar la seguridad”, es la propuesta de de Perotti. “Para prevenir el delito también necesitamos barrios con espacios públicos de calidad, más seguros y que inviten al encuentro”. Con ese objetivo, “avanzaremos junto con los gobiernos locales y la comunidad”, coincidió su ministro de Gestión Pública. El miércoles, Corach y el intendente Pablo Javkin firmaron el convenio y así la provincia puso a disposición 1.450 millones de pesos para el recambio de luminarias en Rosario. “Más obras, más seguridad”. El convenio con Santa Fe será por 700 millones.

La segunda demanda es la cancelación de deudas por el Fondo de Obras Menores y el plan Incluir. En este aspecto, el ministro de Economía prometió agilizar los trámites, pero aclaró que “no es fácil armar un cronograma de pagos de deudas pendientes” por obras menores y el Incluir. “Muchas veces la modalidad del programa no permite hacer esa cronología tan estricta. No hay dos situaciones iguales, cada municipio tiene un programa diferente, algunos tienen rendiciones pendientes y no se puede hacer la segunda transferencia”, explicó Agosto. No obstante, reveló que en enero y febrero se hicieron giraron fondos para normalizar la situación.

El tercer reclamo, que es el trámite de pedidos de endeudamiento, quedó en cartera.

El lunes, después de la reunión de los tres ministros de Perotti con los quince legisladores, el vocero fue Agosto, quien ponderó la “intención de Diputados de “avanzar en el tratamiento del presupuesto”. El gobierno ya había dicho que sí a las tres demandas opositoras. “Obviamente, las modificaciones van a ser consultadas con el Senado para establecer una actividad coordinada” entre ambas Cámaras. “Entendemos que el espíritu es avanzar” y que la provincia tenga presupuesto en 2022.