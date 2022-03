La familia del trabajador tucumano Luis Armando Espinoza, quien estuvo desaparecido desde el 15 de noviembre de 2020 y habría sido asesinado por policías de esa provincia, se opone al pase de la causa a la justicia federal, tal como dispuso la Cámara Federal de Casación al entender que una desaparición forzada debe ser juzgada en ese fuero. Según pudo saber PáginaI12, el abogado querellante planteará un recurso ante la Corte Suprema de la Nación. Si bien aún no había sido fijada la fecha del debate, la causa ya estaba elevada a juicio oral y público por el juez de instrucción penal Mario Velázquez, respecto de los nueve policías imputados y los dos civiles.

"Desde el inicio la familia Espinoza no estuvo de acuerdo con la calificación jurídica, nos asesoramos bien con médicos legistas y todos fueron coincidentes en que murió en el lugar, el personal policial se llevó el cuerpo ya sin vida porque falleció a los pocos minutos, y pasó más de una hora en el lugar", dijo a PáginaI12 la abogada Cintia Campos, quien estuvo a cargo de la querella en la primera etapa. "La familia quiere que el juicio oral se lleve a cabo en el transcurso de este año, solo quedaba esperar la apertura a prueba y la fecha de debate oral, solo esos dos pasos restaban, ahora todo se demoraría años, no tiene sentido volver atrás, las pruebas son claras y no hay margen de duda que todos van a ser condenados", agregó.

Casación mantuvo la calificación que había hecho el juez Velázquez de los hechos, cuando dictó el procesamiento con prisión preventiva de los acusados por “desaparición forzada de persona con resultado de muerte y privación ilegítima de la libertad en concurso real”. Es decir que sólo cambia el fuero, pero los Espinoza estiman que habrá dilaciones.