Javier Sanguinetti no lo dijo pero está dispuesto a conceder el pedido de Pablo Pérez de no jugar mañana ante Sarmiento. El volante no quiere correr el riesgo de perderse el clásico con Central por acumulación de amarillas y ni siquiera concentrará esta noche. “Si fuera por mi me quedo en casa”, hizo saber el volante al inicio de la semana. Y así será. Mañana lo reemplazará Juan Sforza. Armando Méndez es probado hoy físicamente para definir si sigue en el equipo, tras acusar dolores musculares en el último partido. Leonel Vangioni se queda también en Bella Vista para preparar su vuelta al equipo en el juego con los canayas.

En Newell’s lo más importante es el partido con Central, el domingo 20 en el Gigante. Así lo entienden los jugadores y el entrenador. Porque Pablo Pérez no jugará mañana a las 19.15 ante Sarmiento, en Junín, por tener cuatro amarillas. El volante leproso es amonestado en la mayoría de los partidos y si recibe una tarjeta mañana quedará suspendido para el clásico por acumular cuatro tarjetas en cinco partidos. Sanguinetti, ante el deseo de Pérez, decidió prescindir del volante titular y no viaja hoy a Junín. En la práctica de ayer ingresó Sforza al mediocampo y el juvenil jugará de titular.

Para hoy queda resolver en Bella Vista si juega Méndez. El uruguayo se mostró toda la semana recuperado de la dolencia que lo llevó a pedir el cambio el pasado domingo, por cual se espera que su presencia en Junín. De esta manera la Lepra se parará mañana con Macagno; Méndez, Lema, Ditta, Luciano; Sforza, Julián Fernández, Castro; Francisco González, García, Garro.

Leonel Vangioni superó la lesión muscular que sufrió ante River pero tampoco viajará hoy a Junín. En su caso Sanguinetti también optó pot priorizar su recuperación física para asegurar su vuelta ante Central la semana que viene en el Gigante.

Al respecto, la dirigencia de Newell’s reiteró ayer el pedido para jugar el clásico con público leproso en Arroyito. Pero ni siquiera las autoridades provinciales están dispuestas a organizar el partido con ambas parcialidades.

En la capital provincial, el sábado 19, Colón recibirá a Unión a las 18.30 y tampoco se jugará con público de ambas parcialidades.