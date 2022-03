Desde Santa Fe

La otra sorpresa de la investigación a Marcelo Sain y a sus ex colaboradores es que los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez levantaron ayer el secreto del sumario, a pesar de que el juez Jorge Patrizi les había ordenado lo mismo hace un mes, el 10 de febrero, y ellos no cumplieron la orden y la apelaron ante la Cámara. La audiencia de apelación está pendiente, y recién se realizará el 16 de marzo ante el juez Sebastián Creus. Sin embargo, el miércoles a la tardecita, Hernández y Jiménez informaron a las defensas que a partir de ayer podían acceder a las “constancias” de la causa y saber por qué investigan a sus defendidos. ¿Qué pasó entre la negativa a cumplir la orden del juez Patrizi y ahora la apertura del legajo? Es que hoy, a las 11.30, ante la jueza Susana Luna se realizará la audiencia para debatir el pedido del ex ministro de Seguridad y diputado radical Maximiliano Pullaro para constituirse como querellante en el proceso, que fue rechazado por las defensas de Sain y de la abogada Nadia Schujman.

-¿Cómo interpreta esta decisión de los fiscales de levantar el secreto del sumario, justo 24 horas antes de la audiencia para tratar el pedido de Pullaro? –le preguntó Rosario 12 defensor de Sain.

-Lo decimos desde el primer día. Es la politización de una causa judicial –contestó el abogado Hernán Martínez. “La política le marca el ritmo a este proceso. No se puede entender de otra manera”. El 7 de diciembre de 2021, “cuando notificaron los derechos de los imputado”, los fiscales ubicaron como “el comienzo de los hechos, el 10 de diciembre de 2019”, el día anterior a que Sain asumiera como ministro. El acto de juramento fue el 11 de diciembre. “Es decir, para los fiscales el hecho coincide con la gestión nueva. ¿Qué investigan? ¿Delitos o gestiones? Esta una causa que está muy teñida por lo político”, argumentó Martínez.

-Levantar la reserva de la causa el día anterior a la audiencia del querellante, parece un operativo a favor de Pullaro.

-No sé cómo calificarlo. Es conveniente.

-¿Qué va a pasar con la audiencia del 16 de marzo ante la Cámara? Apelan la orden del juez Patrizi que los obligaba a levantar el secreto del sumario y ahora habilitan a las partes a acceder al legajo. Antes decían que no, ahora dicen que sí.

-Entiendo que esa audiencia ya quedaría abstracta, si es que nos dan la información. Ese es el tema. Ellos notifican, nos mandan un decreto muy largo, pero tiene muchas restricciones, no es que dan el pleno acceso a la causa. Entonces, vamos a ver qué sucede, que dan y qué no –explicó Martínez. “Además, una eventual resolución en contra ante un juez de Cámara, no tiene el mismo impacto que decir: yo soy el que permite el acceso al legajo”.