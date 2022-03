A Ivana Ferreyra, concejala electa en segundo término por el FDT de Catamarca en Icaño, una localidad del este de la provincia, no la dejaron asumir su banca por supuesta incompatibilidad de funciones, y asumió un primo del Intendente que en realidad era suplente.



La damnificada afirma que es víctima de una violación de género orquestada por el actual intendente, acusado por violencia de género, su padre ex intendente que ahora es senador, y el presidente del Concejo Deliberante, también acusado por violencia de género.

Ferreyra es vicedirectora de una escuela de su localidad; estaba esperando asumir como concejala para poder pedir licencia de su cargo, sin embargo en la última sesión asumió en su lugar el candidato suplente, Esteban Mayorga, sin previo aviso. Ella decidió denunciar al presidente del CD de Icaño, Ariel Alderete, por “uso y abuso de poder. Tomó decisiones que no le competen sobre la ocupación de mi banca como concejala; están usurpando mi banca”, asegura. En la sesión de ayer ingresó una nota solicitando su cargo pero no consiguió que le dieran tratamiento.

Ivana compara su situación con la de Pío Carletta: “El ex intendente ahora senador por el departamento La Paz, nunca renunció como intendente, solo sacó una licencia, o sea que si a mí no me dejan asumir, él tampoco podría ser senador y debería volver a su cargo”, explica.

En la renovación de bancas en las que según los resultados de las elecciones de noviembre Pío y Franco Carletta, padre e hijo, asumen como senador y como intendente respectivamente, ella debía asumir consecuentemente como concejala, pero una movida que define como “de patriarcas”, la dejó afuera. Al asumir en su lugar, Esteban Mayorga, “pidió” la banca acusando a Ferreyra de incompatibilidad de funciones.

Para Ivana el hecho es inconstitucional, ya que no se hizo una sesión de jura, por lo tanto el 3 de marzo, en la Apertura de Sesiones se presentó para asumir su banca a viva voz: “al no recibir notificación de mi asunción no pude sacar mi licencia. Me sentí discriminada por ser mujer”, dijo.

El bloque de diputados del FDT, la Red de concejalas y Mujeres por la Igualdad prestaron su apoyo a Ferreyra. La Red que nuclea a más de 30 concejalas electas y mandato cumplido del FDT aseguró que “el espacio político de la compañera Ferreyra no puede ser puesto en dudas, ya que la docencia es la única actividad compatible con la administración pública. Si bien ocupa un lugar como vicedirectora, aún no fue notificada formalmente para poder sacar licencia sin goce de haberes”, expresaron al asegurar que además está amparada por la Ley Orgánica de Municipalidades.

Normativa

El artículo 13 de la Ley 4640 establece que “las vacantes que se produzcan en el Concejo Deliberante se cubrirán con la incorporación de los candidatos titulares del partido respectivo que no hubiesen ingresado, y luego de esto con los suplentes proclamados como tales que le siguen en orden de lista”.

Patriarcas de Icaño

Mayorga, que asumió en lugar de Ivana Ferreyra, es sobrino de Pío Carletta, ex intendente de Icaño y hoy senador. La intendencia quedó a cargo de Franco Carletta, ex presidente del CD e hijo de Pío. Ariel Alderete, actual presidente del CD de Icaño. Franco Carletta y Ariel Alderete tienen denuncias por violencia de género.