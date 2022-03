DOMINGO 13

CINE

Suena celuloide Invisibilizada hasta hace muy poco tiempo, Alice Guy-Balché fue pionera de la industria audiovisual: la primera persona en la historia del cine en filmar películas de ficción. Por primera vez en Buenos Aires podrán ser vistas sus obras en una experiencia que cruza cine mudo con imaginarios poéticos/sonoros actuales. ¿Cómo intervenir esas imágenes del pasado para hacer de ellas formas presentes o, por qué no, memorias que proyecten futuros innombrados? A través del potencial experimental de aquel cine es posible dinamitar sentidos, expandirlos, reimaginarlos. El evento irá acompañado de música de Guillermina Etkin y textos de Martha Mega.

A las 19, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

Como el cielo después de llover Mercedes regresa a su ciudad natal para acompañar el rodaje de la película de su padre, Víctor. Un director que se ha encargado de registrar a su familia a lo largo del tiempo. Entre el encuentro de sus dos miradas, el silencio rotundo de su madre y la obstinación de su hermano, Mercedes abraza el tiempo compartido del archivo y las infinitas contradicciones de su familia para buscar allí su propio comienzo. La película está dirigida por Mercedes Gaviria Jaramillo, ganadora al Mejor Sonido por su trabajo en Las hijas del fuego. Esta es su ópera prima.

A las 17, en el Centro Cultural San Martín. Entrada: $200.

TEATRO

La Falcón Un musical de tangos ambientado en los años 20’ y 30’, e inspirado en la vida de la cancionista Ada Falcón, uno de los hitos de las voces femeninas de la música popular argentina y en su romance secreto con Francisco Canaro. La emperatriz del tango con sus luces y sombras en un viaje a través del tiempo y de sus tangos. Con dirección de Cintia Miraglia y actuaciones de María Colloca, Florencia Craien, Mónica Driollet, Carlos Ledrag y Sofía Nemirovsky.

A las 19.30, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: desde $800.

La voz humana Basada en la obra literaria de Jean Cocteau que presenta una tragedia lírica en un solo acto y con un único personaje, “Elle”. Narra las últimas horas de una relación amorosa que ha llegado a su fin, al mismo tiempo invita a descubrir las obsesiones y adicciones emocionales de la pareja. Una paleta de 'leitmotiven' que el compositor yuxtapone van conformando los climas y develando la tragedia de la protagonista. Se reconoce en ellos un parentesco rítmico/interválico que le otorga unidad al discurso.

A las 17, en el Teatro Empire, Hipólito Yrigoyen 1934. Entrada:$1500.

MÚSICA

Toma + Flor + Chino En el marco del programa Música Argentina para el Mundo, iniciativa del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo y Deportes para apoyar a la industria musical y promover su desarrollo, se realiza un nuevo concierto doble. El conjunto de tango, vals y milonga Toma Negra Tango presenta su último álbum, Cielo adentro. Por su parte, Flor de Lío & Chino Laborde recorren con su repertorio obras clásicas del tango y composiciones propias.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

ETCÉTERA

Todxs Putxs El bar queer favorito de Microcentro presenta una bendición en forma de lectura y música. Leerán poesía en vivo JJ Romero, Luki La Puti, Julien te Ama, Jacob Steinberg y Valentín Etchegaray. El show en vivo estará a cargo de Esteban García.

A las 20, en el Puticlú, Marcelo T. de Alvear 980. Gratis.

LUNES 14

CINE

Las cercanas En un pequeño departamento de Buenos Aires, abarrotado de recuerdos e invadido por un enorme piano de cola, las gemelas Cavallini, de 91 años, atraviesan los días entre el amor y el odio, propios del vínculo simbiótico. Allí, recuerdan su antigua carrera como dúo de pianistas profesionales y algo parece encenderse en sus miradas. La música vuelve a sonar con toda la fuerza del pasado. Este largometraje de María Álvarez es la última parte de una trilogía de documentales sobre el paso del tiempo y el arte, después de los premiados Las cinéphilas(2017) y El tiempo perdido (2020). Ganó el premio a Mejor largometraje argentino en el Festival de Cine de Mar del Plata

A las 18.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

Amor en dictadura Un documental reflexivo que vincula la historia política del pasado reciente, puntualmente sobre la última dictadura cívico-militar y sus efectos sobre las relaciones amorosas. A partir de una entrevista que la directora Emilia Faur pudo hacerle al icónico autor de telenovelas Alberto Migré, se propone indagar acerca de cómo lo político atraviesa la representación. Para ello se vale de testimonios de ex militantes y material de archivo sobre publicidad de la época y de la entrevista realizada a Migré tres días antes de su partida.

Disponible a través de Comunidad Cinéfila. Entrada: $200.

ARTE

Neurocisne Como parte de la nueva programación de la Galería, esta muestra colectiva reúne un grupo formado por algunos de los artistas argentinos más importantes de los últimos años con otros reconocidos de la escena actual, nunca antes unidos en una misma sala. Las obras de Diana Aisenberg, Elba Bairon, Azul Caverna, Martha Boto, Nicolás García Uriburu, Chelsea Culprit, Edgardo Giménez, Vicente Grondona, Alejandro Kuropatwa, Alejo Musich, Alita Olivari, Kazuya Sakai, Verónica Romano y Nahuel Vecino exploran en esta muestra las manifestaciones del simbolismo del cisne y su mundo circundante a lo largo de la historia del arte. Cuenta con la curaduría de Solana Tixi.

Desde el 9 de marzo, en Revolver Galería, José León Pagano 2649. Gratis.

Naturaleza sagrada Ángela Copello y Desirée de Ridder reúnen sus escenarios poéticos en esta exhibición. La espesura secreta de un vergel, la posible domesticidad de lo desconocido que deviene en trabajo devocional, el sitio exacto donde la naturaleza silvestre se vuelve rincón y el paisaje es abrigo, tiene su contraparte en los bichos de una pampa que chilla al son de coyuyos y cactus guerreros y donde el barro se vuelve estandarte contra una muerte anunciada. Ángela y Desirée nos ofrecen relatos sobre la naturaleza. Las visiones se mixturan: romántica, moderna, contemplativa, agónica y resiliente.

En Oda Oficinas de Arte, Paraná 759. Gratis.

TEATRO

Tito Tras una larga guerra, el general Tito Andrónico vuelve victorioso a Roma. Allí descubrirá que la ciudad en paz puede ser más violenta que los campos de batalla. Una venganza arrastrará a otra y amenazará con destruir la sociedad entera. Una versión alucinada de la obra más cruel y sangrienta de Shakespeare. Una tragedia que se convierte en comedia, una comedia que se convierte en pesadilla, una pesadilla que retumba en el presente. La compañía La Idea Fija inaugura aquí una forma de zambullirse en las obras clásicas y bucear, por fuera de la solemnidad, en las profundidades que plantean los grandes autores universales. Con Abián Vainstein y Vanesa González y dirección de Marcos Arano Forteza.

A las 20, en el Teatro Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $1800.

MARTES 15

TEATRO

Campo minado La festejada obra de Lola Arias vuelve al San Martín. El proyecto reúne a veteranos argentinos e ingleses de la Guerra de Malvinas para explorar lo que quedó en sus cabezas cuarenta años más tarde. En un set de filmación convertido en máquina del tiempo, los que combatieron se teletransportan al pasado para reconstruir sus recuerdos de la guerra y su vida de posguerra. Lo único que tienen en común todos ellos es que son veteranos. Pero, ¿Qué es un veterano? ¿Un sobreviviente, un héroe, un loco? Campo minado confronta distintas visiones de la guerra, juntando a viejos enemigos para contar una misma historia.

A las 20, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entradas: desde $1050.

Mal hecha Este es un espectáculo biográfico sobre un personaje ficcional: María la del Pueblo, una artista que inicia su recorrido hacia la gran ciudad y logra llegar a cantar en una sala importante de capital. Sus historias de pueblo en pueblo hasta la ciudad van dando cuenta de lo que le costó llegar, al ritmo de un repertorio que incluye quince canciones populares pasando por ritmos folclóricos, boleros, pop, cumbia, urbano, etc. María la del Pueblo es un silogismo. Ella es un personaje que te podes cruzar en cualquier parte de Argentina. Dirigida y protagonizada por Maria Moggia.

A las 21, en Nün Teatro Bar, Velasco 419. Entrada: $1000.

ARTE

Querida Dignora Ojos muy claros, como un océano. Alta, castaña y con el cabello corto, tez de porcelana. Mirada dulce y penetrante. Hablaba tomándose su tiempo. Reiteró –en varias entrevistas– que pintar era el medio de comunicación que conocía, el que elegía para manifestar sus ideas. La poesía también fue de su interés: en cartas enviadas a su sobrina en el invierno de 1975, cuenta lo entusiasmada que estaba escribiendo; lo mismo sucede en cartas a Manuel Mujica Lainez, al punto tal que él le pide en una misiva de 1976 que le envíe los poemas para leerlos. Apasionada, decidida, de pocas palabras y de muchos hechos, esa era Dignora. Tan segura de lo que hacía, que su pintura persiguió su propio deseo una y otra vez, hasta el fin. Con curaduría de Paola Vega, la muestra traza un recorrido por sus pinturas.

En Calvaresi Contemporáneo, Defensa 1136. Gratis.

El ojo móvil Verónica Di Toro, para quién la búsqueda cromática es un componente esencial del proceso de creación, desarrolla una dinámica pictórica que no ha cesado de evolucionar coherentemente en los últimos diez años. La multiplicación de módulos, el uso simultáneo de líneas horizontales y verticales, la fragmentación de formas geométricas: todos estos recursos que van evolucionando a lo largo de su investigación coinciden en transmitir una sensación de inestabilidad, un estado de tensión, un sentimiento de un movimiento continuo que perdura más allá de la tela.

Hasta el 30 de marzo en la Galería de Arte “Alejandro Bustillo” del Banco Nación, Av. Rivadavia 325. Gratis.

Imán El conjunto de obras que formarán parte de la muestra de Stella Ticera están realizadas con lápiz grafito, fibras y tinta china sobre papel. La artista trabajó con variedad de gestos y modos de acción que funcionan por superposición de capas, como si algo no se terminara nunca y se conectaran con el tiempo desde un hacer por sectores. Rearmar una situación desde el inconsciente desarma el espacio y lo completa por momentos de modo intermitente.

En Galería Ruth Benzacar, Velasco 1287. Gratis.

MIÉRCOLES 16

ARTE

Las olas del deseo La Casa Nacional del Bicentenario inaugura esta muestra llamada “Feminismos, diversidades y cultura visual 2010-2020+”, exposición que retoma, actualiza, e impulsa hacia el futuro Mujeres 1810-2010, muestra con la que la CNB abrió sus puertas hace doce años. La exhibición, que forma parte de un trabajo colectivo más amplio que incluye tareas de investigación, curaduría y edición, propone reflexionar sobre los recientes cambios sociales y estéticos, así como ampliar las fronteras de la categoría “mujer” como único sujeto del feminismo. Fotografías, instalaciones, pinturas y videos integran el recorrido de la Casa.

Hasta el 11 de septiembre, en La Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

El obrador El nuevo mural de la terraza de El Recoleta, es una creación del ilustrador argentino Manu Correa Soto, que refleja el concepto de la nueva programación: la acción de colaboración, ayuda y creación entre las personas como una forma de estar en el mundo, construyendo juntxs y transformándolo. Sobre un fondo azulado, cuerpos se entrelazan en diversas acciones que involucran sogas, escaleras y carros, formando una suerte de gran rueda humana en plena articulación. La realización de la obra de Soto estuvo a cargo de Rodrigo Diaz Merlis, Dana Allesi, Florencia Alvarez Guardo y Pablo Lloveras.

En el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MÚSICA

Don Olimpio Una de las agrupaciones más destacadas del folclore actual se presenta en vivo. La singularidad interpretativa de sus integrantes les permite explorar ricas posibilidades sonoras abordando canciones populares anónimas, de autores tradicionales, contemporáneos y composiciones propias. En el 2020 obtuvieron el Premio Gardel al mejor álbum grupo folklore. Son Nadia Larcher en voz, Juan Pablo Di Leone en flautas, Federico Randazzo en clarinete, Juan Manuel Colombo en guitarra, Diego Amerise en contrabajo, Agustín Lumerman en percusión, Milagros Caliva en bandoneón y Andrés Pilar en piano, arreglos y dirección.

A las 20.30, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $1000.

Cuarteto Cedrón Desde hace casi medio siglo, el Cuarteto Cedrón canta poetas a ritmo de tango, milonga, vals y candombe. Poetas argentinos contemporáneos (Julio Huasi, Raúl González Tuñón, Francisco Urondo, Miguel Ángel Bustos, entre muchos otros). Poetas de varias latitudes: César Vallejo, Antonio Machado, Bertolt Brecht, Dylan Thomas. Poetas sin nombre, de otras épocas: mayas y aztecas anónimos. Llegados a Francia en 1974, el grupo tuvo allí su residencia permanente durante 30 años, antes de regresar a Buenos Aires. Pequeñas historias en verso que cuentan todos los poemas del repertorio cedroniano a través del intermedio de cuatro músicos-narradores.

A las 20.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $1200.

CINE

Bajo la corteza En el invierno de las sierras cordobesas, César Altamirano, un humilde trabajador rural, vive en una situación económica muy precaria. Buscando mejorar su condición de vida conoce a Héctor Zamorano, un empresario inmobiliario con quien comienza una relación laboral prometedora. Zamorano lo pone a prueba, le pide generar un incendio forestal para poder utilizar un terreno para su negocio inmobiliario. Sin medir posibles consecuencias, César descubre lo que es capaz de hacer para cambiar su realidad. Con las actuaciones de Ricardo Adán Rodríguez, Eva Bianco y Pablo Limarzi. La película está dirigida por Martín Heredia Troncoso, en su primer largometraje de ficción.

A las 19 en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $600.

JUEVES 17

CINE

Drive My Car La película del japonés Ryusuke Hamaguchi, adaptación de un relato corto del escritor Haruki Murakami, llega a la Sala Lugones. La película sigue a Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima), un actor y director de teatro, quien está felizmente casado con la guionista Oto (Reika Kirishima). Drive My Car tuvo su estreno mundial en la competencia del Festival de Cannes 2021, donde ganó el premio al mejor guión. Desde entonces, su recepción fue extraordinaria: ha sido seleccionada como la candidata oficial de Japón a la Mejor Película Internacional en la 94ª edición de los Premios de la Academia de Hollywood, y nominada a cuatro Premios de la Academia.

A las 19.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $350.

ARTE

Metafísica otaku 2 Existe una posibilidad desde el plano físico de entender una sensibilidad virtual. Fuera de esta sala, es difícil tomar conciencia de lo que está fuera de foco del campo de visión, pero en estas obras es posible disfrutar, tomar el tiempo de recorrer y prestar atención tanto a lo borroso como a lo preciso. Esta posibilidad da lugar a la convivencia en simultáneo de lo real y lo virtual como asociaciones entre el foco/la consciencia y el desenfoque/el preconsciente. La obra deja al espectador ante una mecánica de la perspectiva doble, el esqueleto de la segunda metafísica otaku que asoma entre la niebla. En foco: la incógnita. Detrás de la bruma: el animé. Segunda exhibición individual de Nicolás Requena (a.k.a China) con texto de Magui Testonin.

Hasta el 30 de abril, en Moría Galería, Thames 608. Gratis.

Imaginario urbano Se expone un conjunto de esculturas y relieves de María Juana Heras Velasco (1924-2014) realizadas entre los años 70 y 80. Utilizando materiales y técnicas industriales, la artista construye sus obras a partir de distintas referencias estéticas vinculadas a lo urbano. Heras Velasco formó parte de la renovación del lenguaje de la escultura de la segunda mitad del siglo XX, y es reconocida como una de las artistas más representativas de la abstracción geométrica en la Argentina. El interés por el entorno urbano atraviesa toda su producción, y está sujeto a la necesidad de hablar de su tiempo, de allí surgen los temas y el repertorio formal de sus obras.

En el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Vida venturosa Una exposición dedicada a la obra de Yente (Eugenia Crenovich, Buenos Aires 1905-1990) y Juan Del Prete (Vasto, Italia, 1897-Buenos Aires, 1987), que hace foco en la sinergia creativa de la pareja y en el vínculo amoroso como un modo de abordaje de lo artístico. Durante más de 50 años, Yente y Juan Del Prete no solo compartieron su vida como pareja, sino que además intercambiaron cotidianamente ideas en torno al arte. Realizaron numerosas muestras individuales y participaron en diferentes colectivas, sin embargo nunca exhibieron juntos. Esta exposición los reúne por primera vez con una selección de más de 150 obras, entre pinturas, esculturas, tapices, dibujos y libros de artistas; y abarca el amplio rango de sus trayectorias, desde los años 30 hasta los 80.

A las 19, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa 3415. Entrada: $600.

MÚSICA

Agua de Florero La banda de boleros y ritmos calientes latinoamericanos cierra la temporada de verano con una noche muy especial. Concebido frente a las aguas del Río de la Plata éste grupo supo adaptar música romántica y divertida con un tinte porteño y sonido anacrónico, propone formar parte y aportar lo propio a la nueva etapa de boleristas.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $1200.

VIERNES 18

CINE

Espacio permanente Los largometrajes y cortos de marzo en la sala de cine del CCK acercan una serie de miradas de mujeres y lesbianas sobre la historia reciente; las formas de habitar los espacios y los cuerpos, los ritos de pasaje y las existencias en umbrales: los intersticios “entre”. Este viernes podrá verse Canela, de Cecilia del Valle. Un largometraje documental centrado en el proceso de transición de Canela, una mujer trans que supo ser padre de familia y que decidió, con 50 años, asumir la identidad de género que la representa. Arquitecta y docente universitaria, Canela atraviesa el proceso con el apoyo de sus hijos, y se plantea muchos interrogantes en el camino.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO

Las reinas Dos monarcas de un remoto reino atraviesan dificultades para gobernar y llevar tranquilidad a sus súbditos. A pesar de sus desesperados intentos por mantener el orden, la pérdida de un comprobante de gastos terminará de desestabilizarlas por completo. Dirigida por Paula Grinszpan, Lucía Maciel (quienes también la interpretan) y Lucía Panno.

A las 20.30 en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: desde $1000.

Entre durmientes Historias y música habitan un andén de trenes y un bar. La mirada de Humberto Costantini acerca al público a personajes que suelen pasar inadvertidos, obligando a detenerse y observar sus vidas en lo cotidiano y en su poesía. Con música original compuesta para dúo de guitarras e interpretada en escena, tres actores recrean los relatos y personajes de “La visita”, “El cielo entre los durmientes” y “El 42 y las lentejuelas”. Dirige Guillermina Schauman y actúan Mucio Manchini, Catherine Biquard, Marcelo Sein, María D`Adamo y Matías Bulgarelli.

A las 21, en Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Entrada: $800.

El buen destierro Cuenta el texto del director de la obra, Alfredo Staffolani: “Muchas de las cosas que escribo están asociadas a la fe, a los ídolos, y a los mitos. Quise escribir una obra sobre el porno, me dieron una casa en Múnich para que lo hiciera, pero no pude hacer otra cosa que volver a esos primeros motivos en medio de un invierno crudo donde se desencadenó una peste. Así caminé por un barrio donde había muchas iglesias, ferias, nieve, saunas y algunos boliches de música electrónica. El buen destierro podría ser una fábula trágica y también una comedia sacra. Sin embargo, la desvergüenza en el cruce de motivos, influencias, y lecturas que se cruzaban durante el proceso concluyeron –una vez más– en un relato barroco y atormentado sobre la búsqueda de la identidad y la fe”. Las actuaciones están a cargo de Nicolás Balcone, Gonzalo Bourren, Javier Rodríguez Cano y Mariano Sayavedra.

A las 22.30, en la Carpintería Teatro, Jean Juares 858. Entrada: $1000.

MÚSICA

La teoría del caos El guitarrista y compositor de jazz fusión Javier Pino Rodríguez continúa presentando en vivo su álbum debut La teoría del caos y algunos adelantos de su próximo trabajo junto a Pablo Elorza en bajo, Santiago Hernández en batería y Nicolás Boccanera en piano. Luego de cinco presentaciones en vivo desde el lanzamiento del disco en junio de 2021, el músico inicia este nuevo ciclo con algunos cambios artísticos y composiciones inéditas que estarán disponibles muy pronto en plataformas digitales.

A las 20, en NEMPLA, Jorge Newbery 3907. Entrada: $700.

SÁBADO 19

MÚSICA

Cumbia Konex Posiblemente no exista mayor arraigo cultural en las noches de la Ciudad de Buenos Aires que la que se da entre la familia de tambores La Bomba de Tiempo y el Ciudad Cultural Konex. Los lunes quedaron instaurados para ellos. Y así como este clásico de jarana, la CCK apuesta por diferentes ciclos que engloban bandas o solistas con intenciones linkeables. La noche del sábado convoca a todos los acólitos de la movida tropical porteña (y de otros lugares también, por supuesto), para bailar hasta que salga el sol. Salen a la cancha la leyenda Mario Luis, Sombras, Meta Guacha, Ariel el Traidor y Los Pibes Chorros.

A las 00.30 en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $1400.

Tale of Us Los italianos Matteo Milleri y Carmine Conte confirmaron su regreso a la Argentina con tres fechas que se llevarán a cabo entre el 18 y el 20 de marzo. La primera parada tendrá lugar en el icónico Metropolitano de Rosario. Junto a los italianos se harán presentes Oostil y el artista local Mateo Venezia. La gira seguirá al día siguiente, cuando aterricen en Mandarine Park. Allí, además de la apertura de Oostil, la música previa estará a cargo de Nim. El cierre del tour se hará efectivo en el predio Quinta Las Rosas de Mendoza. Sumado a Tale of Us y Oostil, la apertura estará a cargo del local Lovo. Así se concreta uno de los regresos más esperados por los clubbers argentinos.

A las 23, en Mandarine Park, Av. Costanera Norte y Av. Sarniento. Entrada: $12000.

TEATRO

Nuevas paternidades Antihéroe off es una comedia dramática que narra las peripecias de Remo, un apasionado actor del off, que lucha por generar los recursos que le permitan viajar a Inglaterra y reencontrarse con su hijo pequeño. Para lograrlo no reparará en la ética ni en las estéticas posibles. En este camino deberá desenvainar todo tipo de personajes y así juntar el dinero para poder llegar a Londres. Escrita e interpretada por Patricio Abadi, la obra se presenta por cuatro únicas funciones en Buenos Aires, previo a su gira por España.

A las 20, en No Avestruz, Humboldt 1857. Entrada: $800.

Una semana más El proyecto “Mentir para decir la verdad” ofrece un ciclo de relatos escenificados y busca establecer un cruce entre la literatura y el teatro. Durante diez semanas contará con la presentación de tres obras creadas especialmente para el ciclo a partir de la exploración sobre los límites del lenguaje de la teatralidad en conexión con la literatura. Tomará en esta edición tres autores de la narrativa norteamericana de fines del siglo XX y principios del XXI (Lorrie Moore, Raymond Carver y Tobías Wolff). Además de generar materiales independientes, la intención es que cada obra dialogue con las otras y que quienes puedan ver más de un espectáculo, puedan hacer con nosotros la síntesis estética, dramatúrgica y de investigación teatral. El proyecto está a cargo de Lisandro Panelas.

A las 22.30, en Moscú Teatro Escuela, Velasco 535. Entrada: $1000.

ETCÉTERA

Club de Amigos Mitad de los reconocidos Jam Thieves, Dunk lanzó su proyecto solista con una contundencia inigualable en la escena de los ritmos quebrados. Montado en ritmos minimalistas, de golpe claro y potente, editó en absolutamente todos los sellos, desde Ram Records, V Recordings y Playaz hasta Critical, Souped Up, Sofa Sounds y 31 Recordings, por nombrar algunos, y que constituyen una batería de lanzamientos aclamados por la crítica. El empuje subgrave de Dunk lleva a todos los sistemas de sonido al límite y por primera vez visita el Club de Amigos para una noche que promete.

A las 23.55, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $1600.

