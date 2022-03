Esta noche se presentará la obra Siemprevivas, un espectáculo de canciones e historias que intenta rescatar la memoria de las mujeres que no han tenido voz; las mujeres comunes; las madres y abuelas; aquellas que no se han hecho un lugar en la Historia con mayúscula, pero sí en las historias mínimas que forman nuestra memoria. Para eso, la directora Ofelia Castillo buscó esas historias en compositoras y compositores latinoamericanos y en particular locales, como Sandra Corizzo, Agustín Cassenove y Marco Kofman. (Hoy, a las 18 hs, en el Centro Municipal de Distrito Sur "Rosa Ziperovich")