El volante de Boca Oscar Romero se entrenó en forma diferenciada por tener una molestia muscular, y está descartado para jugar desde el comienzo en La Plata, ante Estudiantes, por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional.



Tampoco es seguro que el futbolista paraguayo integre la lista de concentrados, aunque existe una mínima posibilidad que pueda estar el banco de suplentes. Romero tiene una dolencia en uno de sus isquiotibiales, y se tratará de no arriesgarlo pensando en el Superclásico ante River del 20 de este mes.



En la práctica en el predio de Ezeiza el entrenador Sebastián Battaglia ubicó en la posición de Romero al juvenil Aaron Molinas, quien tiene chances de ser titular el fin de semana. Battaglia alineó a Rossi; Advíncula, Izquierdoz, Rojo, Fabra; Medina, Fernández, Ramírez; Molinas; Villa, Vázquez.



Romero fue la última incorporación en este mercado de pases, debutó contra Central Córdoba de Rosario el 2 de marzo, y jugó el domingo pasado de titular ante Huracán en la derrota 1-0. Muy poco tiempo de recuperación de un partido a otro para un futbolista que había jugado por última vez el 22 de agosto del año pasado en San Lorenzo.



El paraguayo se entrenó con normalidad en la semana pero cuando llegó a la práctica informó de su dolor, y de persistir el mismo se le harán estudios.



Más allá de no estar confirmado el equipo es casi seguro que Fernández juegue como volante central, y Cristian Medina lo haga por el sector derecho, saliendo del equipo inicial el colombiano Jorman Campuzano.



El ex Cruz Azul jugó en esa posición en los segundos tiempos de los partidos ante Central Córdoba de Rosario, por Copa Argentina, y Huracán, variante relacionada al mal presente de Campuzano. En ese lugar el cuerpo técnico tiene a Alan Varela y a Esteban Rolón, pero la no muy buena actualidad de ambos hace que pruebe con Fernández.



Varela, uno de los juveniles más prometedores, estuvo una semana practicando con la reserva sancionado por un acto de indisciplina, mientras que el ex Huracán nunca tuvo un nivel de juego que justifique su contratación a mediados del año pasado.



Para la mayoría del "mundo Boca" el mejor en ese puesto es el juvenil Ezequiel Fernández, de muy buenos partidos en Tigre donde esta a préstamo con una cláusula para regresar en junio de este año.



Los otros dos cambios confirmados son el regreso del colombiano Frank Fabra, después cumplir una fecha de suspensión, por Agustín Sández, y el del goleador Luis Vázquez por Nicolás Orsini, de flojo partido ante Huracán.



Darío Benedetto sigue, en tanto, con la recuperación de su lesión en el perineo de pierna derecha, aunque nunca hubo parte médico oficial, por la cual no jugó ante Huracán.