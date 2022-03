"Ojalá que no salte más nada porque estamos hasta la p...". La frase es parte de uno de los audios que conforma la acusación contra Esteban Alvarado y otras seis personas que están siendo juzgadas por homicidios, asociación ilícita, balaceras y lavado. La tercera semana del debate oral fue calificada como "importante" para el fiscal Matías Edery, ya que "se empezaron a ver los mensajes que comprometen a todos los imputados", dijo sobre lo que llegó a la sala de audiencias a través de peritos ingenieros que desbloquearon y abrieron el celular de Alvarado. "En gran parte las evidencias surgen por estos mensajes", dijo Edery.

Luego de reproducirlos en la sala de audiencias del juicio que comenzó a fines de febrero pasado, los fiscales Edery y Luis Schiappa Pietra, a cargo de la acusación, dieron a conocer algunos mensajes de cruces de comunicaciones entre los acusados, que forman parte de la evidencia por hechos de homicidios, asociación ilícita, balaceras y lavado, de los que están acusados.

En ese contexto, el crimen del prestamista Lucio Maldonado, a fines de 2018, aparece como la punta del ovillo por el que fue avanzando la investigación. Esta semana desfilaron los ingenieros que desbloquearon el iPhone 8 que Alvarado tiró a un lago cuando fue detenido, en Córdoba, en febrero de 2019, pero que fue rescatado y se pudo recuperar la información. Para los fiscales, allí hay buena parte de las evidencias en su contra.

"Vimos mensajes del teléfono de Alvarado, de Laferrara, y fueron muy importantes porque en gran parte la evidencia que apunta a ellos, sobre todo por los homicidios, surge de los mensajes que fuimos pasando".

"A mí no se me escapó nada, si vos sabés cómo soy yo... se les escapó a los boludos estos"; "sí, aparte nos han sacado los papeles de facturas... nos mandó al bombo el mismo allanamiento también eh"; "Ojalá que no salte más nada... porque si llegan a saltar más cosas, estamos hasta la pija", son algunas de las referencias que hicieron los imputados a los procedimientos en relación a la investigación.

Para el fiscal Edery, "lo que se puede ver es cómo ellos se iban preocupando, a medida que avanzaba la investigación, cómo las constancias y todo lo que íbamos secuestrando y descubriendo a ellos los iba preocupando, porque se daban cuenta que estábamos más cerca de obtener los elementos para detenerlos", dijo. "Y son muy gráficos, porque estos audios vienen a colación de un audio que también se pasó (durante la audiencia) en el que Alvarado hace todo un resumen de lo que nosotros habíamos secuestrado en (la quinta) Los Muchachos, y termina diciéndole a (el también imputado Facundo) Almada 'ojalá que no crucen los teléfonos porque vamos a tener más problemas'; y lo que vimos en esta audiencia fue eso, cómo cruzamos los teléfonos para obtener información", cerró el fiscal.