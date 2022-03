"Repudiamos el ataque contra el edificio del Congreso", lamentaron en un comunicado conjunto Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, APDH entre otros organismos de derechos humanos. En el comunicado condenaron especialmente el ataque sufrido en el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Cristina es una gran mujer, por eso la atacan”, expresó por su parte Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, repudiando “con mucha bronca y dolor el atentado que sufrió”.

"Los organismos abajo firmantes repudiamos el ataque contra el edificio del Congreso de la Nación que se produjo ayer, cuando un grupo de personas arrojó piedras contra los ventanales del Senado, mientras se desarrollaba una movilización contra el Fondo Monetario Internacional", describieron los organismos en el comunicado conjunto.

Apuntaron contra "la significativa ausencia de mecanismos de prevención por parte de la Policía de la Ciudad". "Hacemos llegar nuestra solidaridad a quienes se encontraban en el lugar en el momento de la agresión y le enviamos a la Cristina Fernández de Kirchner nuestro acompañamiento y cariño de siempre", expresaron en el texto firmado también por Asociación Buena Memoria, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz y la Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina.

Bonafini repudió “enérgicamente” el atentado a piedrazos contra el despacho de la vicepresidenta. “Las Madres de Plaza de Mayo repudiamos con mucha bronca, con mucho dolor el atentado que sufrió ayer Cristina. Fue terrible, nosotras que estábamos ahí cerca vivimos con mucha intensidad todo lo que pasó”, dijo a través de un comunicado.

“Se vivieron momentos de ferocidad, las chicas que estaban más cerca todavía, que estuvieron en ese momento, también lo sufrieron, porque estaban encerradas en la Casa de las Madres. Es terrible lo que pasó, es una cosa que no se puede creer, pero ya sabemos quiénes son y que lo hacen desde las sombras. Repudiamos enérgicamente, nos duele”, enfatizó.

Luego destacó la figura de la vicepresidenta. “Cristina es una gran mujer y por eso la atacan. No soportan que sepa tanto, que sea tan inteligente, que la gente la quiera tanto”. “No hay piedra para herirla a Cristina, no hay piedra que la pueda herir, es demasiado grande”, reflexionó Hebe. “Se la van a tener que bancar aunque no quieran. Perdón Cristina. Te mando un abrazo grande”, concluyó.



La movilización fue convocada por organizaciones de base y partidos de izquierda para rechazar el acuerdo alcanzado por el Gobierno y el FMI para refinanciar la deuda irregular e histórica firmada durante el gobierno de Mauricio Macri, que sumó la abstención y el rechazo de 37 de diputados en la votación del jueves, entre ellos, varios del oficialismo.

La vicepresidenta denunció esta mañana con un video, publicado en las redes sociales, el ataque que llegó hasta la ventana de su despacho, pero no condenó la movilización que describió como "una multitudinaria movilización política en contra del plan económico del Fondo Monetario".