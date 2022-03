Después del paro de transporte público de ayer, las empresas hicieron a los choferes un compromiso de pago para el mediodía. Luego la empresa El Nene informó que se acreditaría a las 00 horas de hoy. Desde UTA anunciaron que seguirán el paro por tiempo indeterminado hasta que se efectúe el pago de los haberes.



El ministro de Trasporte, Raúl Chico, aseguró que el Estado viene cumpliendo con la entrega de los subsidios y que desde el gobierno evaluarán si las empresas que no pagan están en condiciones de seguir prestando el servicio.

La capital catamarqueña amaneció ayer sitiada por colectivos que obstruyeron el paso en las principales arterias, lo que impidió el ingreso al centro de la ciudad y generó un caos para estudiantes, comerciantes y empleados.

La medida duró unas dos horas y se suspendió ante la convocatoria que hizo el vicegobernador Rubén Dusso. Los representantes de UTA, quienes rechazaron una conciliación obligatoria por tratarse de un reclamo salarial, fueron recibidos en la legislatura por Dusso y el ministro de Transporte, Raúl Chico.

Chico aseguró que “el Estado cumplió con su rol el de haber transferido los subsidios nacionales, y que se están trabajando para pagar el subsidio provincial y quienes no cumplieron fueron las empresas que no pagaron los salarios”, dijo.

En este sentido advirtió que desde el gobierno se va evaluar si las empresas que no han pagado están en condiciones de prestar el servicio: “Vamos a analizar la situación y vamos a ver si hay empresas que no están en condiciones de operar solo porque no les llegó el subsidio en determinado día, es muy probable que no estén en condiciones de llevar adelante este tipo de servicio”, señaló, y remarcó: “Vamos a evaluar, es verdad que las empresas tuvieron una situación difícil durante la pandemia, pero también el Estado estuvo presente generando subsidio para que el sector se pudiera mantener”.

Según Chico, “este año vamos a lograr entre el subsidio nacional, provincial y la recaudación que tienen por boleto incrementar el 76% la recaudación en relación con el 2021. La actividad debiera funcionar con los recursos suficientes”, afirmó.

El sector recibe cuatro subsidio, el nacional, otro provincial, el subsidio al combustible y ahora se sumará el boleto estudiantil, añadió el funcionario. En febrero, Catamarca se convirtió en la primera provincia en firmar la prórroga del fondo compensador para el transporte público. El funcionario aseguró que los subsidios se vienen entregando a tiempo mes a mes.

En tanto, Juan Vergara, secretario general de UTA, advirtió: “rechazamos la conciliación porque el reclamo que estamos haciendo es salarial. La decisión fue tomada en asamblea. No nos están escuchando, siempre estamos con la misma problemática todos los meses. Enero cobramos sobre el 20, y ahora vamos por el mismo camino. Los trabajadores no quieren saber más nada de seguir esperando. Queremos que venga alguien de la empresa y nos dé una solución” afirmó.

Con respecto a la continuidad de las medidas, expresó: “Lo que la asamblea decida vamos a hacer”.