-¿Seguiste escribiendo todo el tiempo?–, le peguntaron.

-Sí, todo el tiempo. Es lo único que he hecho siempre. No sé si es lo que mejor hago, pero es algo que siempre supe. Si algo sale mal, algo para escribir voy a encontrar. Rosario/12 es un lugar extraordinario donde aprendí mucho. Fue la posibilidad de escribir y cumplir un objetivo. El sueño más grande que tenía era trabajar en blanco en un diario, yo quería eso. Mientras lo soñaba existía solo La Capital, después apareció Rosario/12 y me abrió un mundo. Fue el crecimiento profesional más grande de mi vida. Pasar de ser un pibe que estudia a trabajar en un diario importante con periodistas brillantes - contestó Rozín.