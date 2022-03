Racing Club visitará este lunes a Atlético Tucumán en busca de un triunfo que lo mantenga cerca de la punta de la Zona A, en un encuentro válido por la sexta fecha de la Copa de la Liga.

El conjunto de Avellaneda viene de vencer a Talleres de Córdoba en el Cilindro de Avellaneda y se ubica en la sexta posición con nueve puntos, a dos del líder Sarmiento de Junín (11).



El entrenador Fernando Gago no podrá contar con el colombiano Edwin Cardona (padece un desgarro en el bíceps femoral derecho), por lo que su lugar será ocupado por Tomás Chancalay, quien lo reemplazó en la fecha pasada.



Los tucumanos, por su parte, se encuentran en el puesto 12 con cuatro puntos y en la fecha pasada cayeron goleados frente a Newell's Old Boys en el estadio Marcelo Bielsa.



El DT Juan Manuel Azconzábal realizará dos modificaciones en el once titular: Leonardo Heredia por Ramiro Carrera en la zona del mediocampo y Cristian Menéndez por Agustín Lotti en la delantera.



El partido se jugará desde las 19.15 (TV: TNT Sports) en el estadio Monumental José Fierro de San Miguel de Tucumán.



El Rojo quiere ganar antes del clásico

En la previa del clásico de Avellaneda ante Racing Club, Independiente recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero con la necesidad de ganar, luego de tres empates seguidos en la Zona B de la Copa de la Liga.

El Rojo necesita volver al triunfo para acercarse a los puestos de clasificación y ganar confianza antes del clásico de la séptima fecha ante la Academia en casa.



El equipo de Eduardo Domínguez empató 3-3 en Mendoza ante Godoy Cruz luego de remontar tres veces el resultado en contra y con un gol agónico de Leandro Benegas.



El arquero uruguayo Sebastián Sosa volverá a ser titular, luego de tres partidos ausente por una lesión muscular, y reemplazará a su compatriota Renzo Bacchia.



También reaparecerá Damián Batallini luego del estado gripal y entrará por Domingo Blanco para hacer dupla de ataque con Leandro Fernández y el colombiano Andrés Roa como enlace.



En Central Córdoba, el entrenador Sergio Rondina podría realizar dos cambios:

el defensor Franco Sbuttoni por Matías Di Benedetto y Claudio Riaño en lugar de Sebastián Ribas en el ataque.

El Ferroviario está último con 5 puntos y después de la victoria en el debut ante Barracas Central no pudo volver a ganar.



El encuentro se jugará a las 21.30 (TV: Fox Sports Premium) en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.



El Bicho recibe al Halcón

En el otro encuentro que cerrará la sexta fecha, Argentinos Juniors recibirá al envalentonado Defensa y Justicia, que suma tres triunfos en fila y es uno de los animadores de la Zona A de la Copa de la Liga.

El equipo de Gabriel Milito venció el miércoles pasado a Olimpo y avanzó en la Copa Argentina, pero en la Zona A arrastra tres fechas sin ganar con dos empates y una derrota.



La contracara es el Halcón, ya que ganó los últimos tres duelos con un gran poderío ofensivo, aunque también con cierta fragilidad defensiva.



Tras la victoria 3-2 ante Banfield, como visitante, el equipo de Sebastián Beccacece redondeó un registro de diez goles a favor y siete en contra en los últimos tres encuentros.



El partido se disputará desde las 21.30 (TV: TNT Sports) en el estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal.