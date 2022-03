El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue uno de los primeros en cuestionar el cierre del registro de exportación de aceite y harina de soja. “Ni impuestos ni cepos, cumplir la palabra”, puso en su cuenta de Twitter. Sin nombrarlo, Larreta le apunto directamente al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, quien el 3 de marzo prometió que no se cerraría el registro ni se aumentarían las retenciones. “Solo diez días después de haber prometido que no harían nada de esto, el gobierno demuestra que su palabra no tiene valor y hace exactamente lo mismo que dijo que no iba a hacer”, remarcó. Luego asumió el papel de defensor de los productores y exportadores agropecuarios. “En 2020 generaron casi 20 mil millones de dólares al país. Eso es crecimiento, es trabajo, es un aporte enorme a nuestra economía tan golpeada y es el fruto del trabajo de miles y miles de personas que dejan la vida por cultivar nuestra tierra”, sostuvo.