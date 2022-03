Comienza una semana decisiva para el gobierno nacional. En el Senado inició el tratamiento del acuerdo para refinanciar la deuda contraída durante la presidencia de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentó ante los legisladores de la comisión de Presupuesto y Hacienda para contestar preguntas sobre el contenido del proyecto.



Al igual que en Diputados, el Frente de Todos (FdT) tiene opiniones distintas en el bloque y se descuenta que habrá votos en contra en el oficialismo. La oposición anticipó que apoyará el acuerdo y facilitará su aprobación. Los tiempos apremian por el próximo vencimiento de deuda del 22 de marzo, lo que obliga al Senado a apurar los tiempos en el recinto.

durante su presentación Guzmán consideró que el entendimiento con el FMI permitiría "construir certezas en un contexto de incertezas", al tiempo que celebró que el acuerdo "se discuta en el Parlamento" porque se trata de un "proceso que nos enriquece".



Al exponer esta tarde en un plenario de comisiones del Senado, Guzmán recordó que "se busca abordar el problema que se presenta para la Argentina en la balanza de pagos producto del stand by alcanzado en 2018".



El ministro de Economía explicó que la situación compleja internacional, a raíz de la pandemia y el conflicto entre Ucrania y Rusia, produce "impactos significativos en los precios internacionales que impactan de manera directa en los alimentos en el país".



En ese sentido, el entendimiento con el FMI permitiría "construir certezas en un contexto de incertezas", a partir de "poder contar con financiamiento para afrontar vencimientos acordados en 2018 y darle continuidad a fuerte recuperación económica que vive la Argentina", señaló el ministro



Asimismo, Guzmán subrayó que el acuerdo alcanzado por el Gobierno con el staff del FMI es "distinto a los anteriores", ya que "no prevé una reforma laboral ni jubilatoria, ninguna que quite derechos", al exponer en un plenario de comisiones del Senado.



"Desde lo macroeconómico, el acuerdo tiene tres objetivos: la acumulación de reservas internacionales, un sendero fiscal y un fortalecimiento monetario", detalló Guzmán en su exposición ante los representantes de la Cámara alta.



En otro tramo de su exposición, el titular del Palacio de Hacienda manifestó la necesidad de que el acuerdo con el FMI cuente con un "amplio respaldo" del Congreso, al exponer esta tarde en un plenario de comisiones del Senado.



"No es sano que un gobierno de turno pueda actuar sin un amplio respaldo", dijo Guzmán, para luego enfatizar que una situación contraria "implica la posibilidad de seguir un camino muy nocivo para la Nación Argentina".



Tras remarcar que "poder darle tratamiento legislativo fue de mucho valor", aseguró que el hecho de que "por primera vez en la historia argentina podamos tener este debate es un paso adelante para nuestra república a la hora de fortalecernos como Estado Nación".