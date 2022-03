Con ambientes de trabajo muy diferentes, el clásico del domingo empezó a jugarse en Arroyo Seco y Bella Vista. El plantel de Central inició los trabajos con la atención puesta en Cristian González, a quien se lo sostiene en el cargo por la inmediatez del próximo partido. El Kily no piensa en mayores variantes, aunque hay algunos interrogantes en defensa que se esclarecerán en la práctica del jueves. Hoy comienza la venta de plateas para socios. Mientras que el plantel de Newell’s conserva la certeza de los buenos resultados de las últimas fechas y Javier Sanguinetti prepara la vuelta de Pablo Pérez pero duda sobre el regreso de Leonel Vangioni. El árbitro será Pablo Echavarría.

Crisis en Central

El Kily ya no tiene futuro en Central. No resiste otra derrota y su desvinculación en las próximas semanas asoma inevitable. El técnico, que la semana pasada se ausentó de las prácticas por un viaje y nada se informó al respecto, dirige el clásico porque el club no tiene tiempo para resolver su sucesión en una semana, y menos con Newell’s en el horizonte. La dirigencia tenía dos razones para sostener a González: un contrato de su bajo costo y su compromiso a dar lugar a juveniles. Con eso ya no alcanza porque la demanda del hincha es muy superior a lo que ofrece el equipo. Pero es improbable que González sorprenda el domingo con un golpe de timón en sus decisiones respecto a la alineación que perdió con Barracas Central.

El muy bajo nivel de Emiliano Vecchio debería poner en cuestión su titularidad para el fin de semana. Aunque el Kily no tiene mayores intenciones de buscar variantes, menos con jugadores que reaccionan negativamente a decisiones que no comparten. En defensa se plantean algunos interrogantes, principalmente la continuidad de Facundo Almada, en menor medida de Damián Martínez. El jueves habrá ensayo de fútbol y allí se conocerán las determinaciones del entrenador.

Para el partido del domingo no habrá venta de entradas para no socios. Por lo cual para ver el clásico hay que ser socio, tener la cuota de marzo paga, o bien hacerse socio en la semana. Hoy en la web del club comienza la venta de plateas a 2200 pesos cada una. También se puede adquirir abono a platea por el resto de la Copa de la Liga a ocho mil pesos. Para acceder a las tribunas generales hay tiempo hasta el sábado para hacer el trámite de reserva en la web del club.

Pérez si, Vangioni no

Los leprosos retomaron los entrenamientos en Bella Vista con cierta serenidad. Dos victorias y un empate le dieron aire a Sanguinetti para encontrar la mejor versión del equipo. Satisfecho con el rendimiento de Martín Luciano en la defensa, el entrenador leproso se convence por no apostar a la vuelta de Vangioni el domingo. Si bien el lateral zurdo tiene el alta médica luego de superar un desgarro, la falta de fútbol competitivo lo lleva al entrenador a validar la permanencia del juvenil Luciano, al menos hasta el fin de semana.

La única variante que Sanguinetti ordenará en el ensayo del jueves será la de Pablo Pérez por Juan Sforza. Pérez tiene cuatro amarillas y no jugó con Sarmiento de Junín para asegurar su presencia en el clásico. Los hinchas, por su parte, organizan el banderazo en el Coloso del Parque para el jueves a la noche.