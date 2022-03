En el mes de la mujer, y pocos días antes de conmemorarse un nuevo 24 de marzo, el Fondo Nacional de las Artes (FNA) decidió homenajear a la organización Abuelas de Plaza de Mayo en el aniversario 45 de su fundación con una muestra artística íntegramente creada por mujeres. Se trata de Marzo, Mujer y Memoria, iniciativa que tuvo su presentación oficial este lunes en la Casa de la Cultura (Rufino de Elizalde 2831) en un evento que contó con la participación especial de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y del Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer.

Nacido del trabajo conjunto del FNA con integrantes de la Casa por la Identidad, el proyecto está integrado por 31 obras realizadas en diversos soportes por artistas mujeres provenientes de todas las provincias argentinas, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Y esa decisión no es azarosa, según explicó frente al auditorio Diana Saiegh, presidenta del Fondo Nacional de las Artes. “Queremos que nuestro trabajo sea cada día más federal y de esa manera pensamos esta muestra”, señaló antes de dedicarle unas emotivas palabras de reconocimiento a la labor de las Abuelas. “Una vez leí que se podía soportar el dolor si lo convertíamos en una historia. Y las Abuelas hicieron eso, porque convirtieron el dolor en una hermosa historia. Todo ese pasado que transitaron es nuestro presente, pero también es nuestro futuro. Construyeron ese camino no desde el rencor sino desde la fuerza del amor y desde la esperanza de encontrar a sus nietos. Y esta muestra es el abrazo que la cultura tenía que darles”.

Con el pañuelo blanco como protagonista, pero a través de distintas técnicas, la muestra incluye esculturas, pinturas y producciones audiovisuales. Así, pueden verse distribuidas en una misma sala obras disímiles como "Mamita de la buena memoria", una pequeña escultura de la jujeña Cecilia Espinoza que presenta a una mujer descalza, con un pañuelo en la cabeza y una pancarta en la mano; "La peregrinación de los pañuelos blancos", un esgrafiado en tinta china de la artista Susana Sendón, de San Luis, y “Nombre y apellido”, una video instalación creada por Ileana Dell’ Unti, de Formosa, donde figuran numerosos testimonios acerca de la identidad.

Como una suerte de prólogo a todas esas piezas, también se ofrecen una serie de retratos de doce Abuelas de Plaza de Mayo realizados por el artista Andy Riva y que forman parte de Historias de Abuelas, un libro que pertenece a Ovillo de trazos, la propuesta literaria que impulsa el organismo desde 2015. Allí, pueden verse las imágenes ilustradas de varias de las integrantes de Abuelas: Estela de Carlotto, Berta Schubaroff, Nélida Navajas, Delia Giovanola, Chela Fontana, Ledda Barreiro, Emilce Flores de Casado y Buscarita Roa, entre otras.

“Estoy emocionadísima”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Como parte del homenaje organizado al aire libre, la Orquesta infanto-juvenil El Ombú de Carlos Keen acompañó la ceremonia con la interpretación de dos tangos (“Trenzas” y “La Cumparsita”), mientras que el cierre quedó a cargo de la cantante salteña Adelina Villanueva que le puso voz a una emotiva versión de “La Memoria”, de León Gieco. “Estoy emocionadísima”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo cuando tomó el micrófono luego de escuchar el concierto.

“El arte es esa bendición de poder limpiar nuestros sentimientos cuando estamos heridos o enojados. Una canción, una poesía o un cuadro nos calma. Y esta muestra es un alimento para el alma porque uno con el amor renace”, agregó Carlotto, quien también se tomó unos minutos para esbozar una breve reseña histórica de la tarea colectiva que encabeza.

“Abuelas es un organismo que nació como consecuencia de la búsqueda de nuestros nietos. En ese momento, había un gran desprecio por la mujer. Se decía: 'Déjenlas caminar a esas locas. Se van a cansar. Son mujeres’. Y sí, somos mujeres y seguimos caminando hace 46 años ya”, dijo, y como respuesta recibió un encendido aplauso. “No somos distintas a ninguna ni somos mejores. Somos madres y abuelas con un sentimiento que no se puede acabar. Porque esta lucha desde el amor, en la que no hay odio, rencor ni revancha, no se puede terminar hasta que tengamos memoria, verdad y justicia completas para todos. El ejemplo de esta lucha en la Argentina ha recorrido el mundo. Y hoy quedamos muy poquitas Abuelas, pero las que se fueron nos acompañan desde algún lado. Y también nos acompañan los nietos recuperados que van a seguir caminando para encontrar a los 300 nietos que faltan”, concluyó.

En la misma línea de reivindicar la función del arte como canal de reflexión, el Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer manifestó: “Agradecemos a las artistas por esta muestra porque sabemos que hay lugares del alma humana y de las sociedades a los que solamente se llega desde el arte. En este mundo que es tan complejo, y en el que otra vez hay guerra y sufrimiento, todas las expresiones artísticas son fundamentales y tienen centralidad. La palabra cultura deviene de cultivo y lo que a nosotros nos corresponde hacer hoy, siguiendo el ejemplo de los 30 mil, de las Madres y las Abuelas, es cultivar la lucha por la paz”.

A 46 años del comienzo de la última dictadura militar, el Día Nacional de la Memoria de este año será especial, porque está previsto que los organismos de derechos humanos puedan volver a marchar luego de dos años de restricciones impuestas por la pandemia. En ese marco, el funcionario expresó: “Para nosotros, la memoria de los 30 mil compañeros y compañeras desaparecidos es una memoria viva y un ejemplo de dignidad que nos marcan el camino. De la misma forma, las Abuelas también son un ejemplo permanente, al igual que sus hijos, hijas y nietos, porque ellos retomaron su bandera de lucha”.

* La exposición Marzo, Mujer y Memoria estará abierta al público desde el 17 de marzo y hasta el 17 de abril, de jueves a domingo, entre las 14 y las 19. El acceso es gratuito y no se requiere inscripción previa.