Después de dos años de pandemia vuelven los grandes festivales al país. Uno de los más esperados es el Lollapalooza 2022, que este viernes, sábado y domingo reunirá en el Hipódromo de San Isidro a grandes estrellas internacionales —y locales— del rock, pop, y géneros urbanos.

Al igual que en sus últimas ediciones, el Lollapalooza 2022 tiene toda una programación destinada especialmente para el público infantil. La idea es que las familias con niños y adolescentes también puedan disfrutar del festival y que nadie se quede afuera. ¿Cuáles son las actividades para hacer con los más chiquitos?

¿Qué es el Kidzapalooza y cuáles son sus propuestas?

Los chicos que este año vayan al Hipódromo de San Isidro podrán participar del Kidzapalooza, una suerte de "festival dentro del festival" con un line up familiar y orientado al público sub-10.

Un detalle nada menor es, precisamente, que los niños de hasta 10 años no pagan entrada. Podrán ingresar y disfrutar al "mini -festival" acompañados por un adulto que tenga entrada. Así, los más chicos podrán ver los shows de sus bandas favoritas, como —entre muchas otras— Ni Locos, PJ Masks, Koufequin, Pequeño Pez, Panceta y los Papafritas y Raviolis.

Pero eso no es todo, también podrán bailar al ritmo de DJ para chicos (sí, existen) y participar de talleres de ciencias, serigrafía, ecojuguetes y actividades especiales como "School of rock" o en español "Escuela de rock".

¿Algo más? Sí, también habrá un sector gastronómico especial en donde se venderán menús afines al paladar infantil. Los chicos tendrán también la posibilidad de descansar y relajarse de la larga jornada (habrá actividades de 12 a 19) en una "chill zone".

Otra de las perlitas será el "meet and greet" con los PJ Masks, en donde los peques podrán conocer en vivo a sus personajes favoritos.





¿Cuál es la edad mínima para ir al festival Lollapalooza?

Buena noticia, el Lollapalooza es "familia friendly". Tanto que se puede ir con bebés y, también, ingresar con cochecitos. En el mini festival pensado para chicos de hasta 10 años (que no pagan entrada) habrá sectores con áreas de descanso, cambiadores para bebés y hasta puestos de comida y bebida para el público infantil.

Además, todo el contará con un staff educativo y de seguridad para cuidar a los chicos y garantizar su diversión y la tranquilidad de los más grandes.

Cómo será la "Escuela de rock"

Si hay una película infantil —y no tanto— inoxidable al paso del tiempo, sin duda es "School of Rock" (Escuela de rock), la comedia de 2003 protagonizada por el genial Jack Black, quien se pone en la piel de un músico de rock frustrado y sin trabajo que, para pagar el alquiler, finge ser un maestro de escuela suplente y da clases en un exclusivo colegio primario. Claro que, como no es maestro, a escondidas de las autoridades de la escuela, Dewey (Black) se dedica a hacer lo que sabe: armar una banda de rock infantil con sus alumnos. Y la rompe.

Inspirados en esta peli, el Kidzapalooza ofrece "Escuela de rock", un taller para que los más chicos puedan aprender a tocar la guitarra eléctrica, el bajo o la batería y "jueguen" a ser mini-rockstars.





Los espacios de Ecología

No solo de rock y música vive el festival. El cuidado del planeta es otra de la ofertas pensadas para esta edición que, en sus tres jornadas, reunirá a unas 300 mil personas (con tickets totalmente agotados).

La programación ecológica se resume bajo el lema de "Espíritu verde". Para ello habrá espacios dedicados a actividades de sustentabilidad y concientización sobre el cuidado del medioambiente.

UNICEF y Jóvenes por el Clima (JOCA) presentarán una experiencia para concientizar sobre la importancia de proteger y conservar los humedales de nuestro país: se podrá recorrer un humedal (con realidad virtual) para entender por qué es urgente la sanción de una ley que regule y conserve estos ecosistemas.

"Rock & Recycle" buscará reducir el impacto ambiental del evento. Habrá voluntarios y colaboradores de organizaciones no gubernamentales y universidades que en los tres días del festival incentivarán al público a tirar los residuos en cestos diferenciados para elementos reciclables y no reciclables.