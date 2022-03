El secretario de Seguridad Púbica de Santa Fe Jorge Bortolozzi fijó ayer posición frente a la detención de un efectivo policial que terminó preso por 40 días luego de perseguir a un delincuente que se refugió en el estudio jurídico de su abogado."Estoy asombrado y mortificado por esta situación. La sensación que queda es que las personas sospechadas están en libertad y que las personas probas, que están detrás del cumplimiento de la ley, están detenidas” dijo el funcionario si bien aclaró que “ somos respetuosos de la justicia, el debido proceso se tiene que tramitar y se ejercerá plenamente el debido derecho a su defensa”, acotó. “Por supuesto, se debe corregir lo que hay que corregir, pero también, respaldar al conjunto de la fuerza. Confiamos en que se va a aclarar todo” apuntó el virtual viceministro de Seguridad.



“La persona a la que se trató de identificar es una persona vastamente conocida. Dejamos a quienes tienen la responsabilidad de procurar su detención si así fuere, pero la sensación que queda es que las personas sospechadas están en libertad y que las personas probas, que están detrás del cumplimiento de la ley, están detenidas”.

Todo ocurrió el ultimo jueves en Cañada de Gómez, cuando el suboficial Luis Alberto Pais detectó un auto de alta gama que circulaba sin las chapas patente correspondientes y quiso identificarlo, por lo que se inició una persecución. El conductor del vehículo (un BMW blanco) decidió abandonar el auto en la vía pública, dejándolo en doble fila, y correr a pie para buscar refugio en el estudio jurídico de su abogado, Luis Rossini, conocido en el ambiente judicial por ser el letrado que patrocina al capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti. Pais pretendió ingresar para lograr la detención del sospechoso pero el propio letrado le impidió el ingresó, exigiéndole una orden de allanamiento y confrontándolo. El operativo quedó registrado en video por un celular de un empleado del estudio y queda en claro la tensa conversación entre Rossini y Pais, a quien acusa de que se le cayó el arma en la puerta del lugar, en un supuesto forcejeo.

La charla continuó en las puerta de la oficina, en la calle Pagani al 100, donde Pais fue increpado y acusado de haberle apuntado en la cabeza a su cliente, cosa que negó de manera enérgica.

El sospechoso resultó ser Emanuel "Pechito" Cabrera, un sujeto con antecedentes penales por diversos delitos y conocido en el mundo del hampa a nivel provincial, quien aparece en las imágenes acusando al policía de conocerlo y hostigarlo. "Vos siempre así, te voy hacer echar a vos, yo te conozco pero vos no me conocés", le grita Cabrera al efectivo.

En apenas 72 horas hábiles, el fiscal Santiago Tosco determinó la acusación sobre el agente del Comando Radioeléctrico Pais por los delitos de violación de domicilio, abuso de autoridad y amenazas simples (en dos hechos), y el juez Carlos Pareto confirmó su detención por 40 días, en una causa que tuvo como querellantes tanto a Cabrera como a su abogado, Rossini.

Ante esta situación Jorge Bortolozzi, admitió estar "asombrado y mortificado" por esta situación tan particular. "Habiendo sido judicializado el caso, somos respetuosos de la decisión de la Justicia. No obstante, acompañamos al policía y a su familia", dijo. "Nos parece exagerada la pena, porque (el efectivo) tiene su trabajo, su familia y una trayectoria, y no va a entorpecer el proceso ni a procurar la fuga, pero él tiene un profesional que lo asesora y el acompañamiento silencioso de los integrantes de la fuerza", añadió Bortolozzi. De nuestra parte, estamos haciendo llamados a la familia para favorecer las visitas de sus hijos (de 7 y 13 años) y procurando acompañamiento psicológico para él y su familia", indicó el funcionario.

Por su parte, desde APROPOL -entidad gremial no reconocida y conformada por policías santafesinos en actividad o retirados- repudiaron lo ocurrido con su colega y convocaron a una marcha para el martes 22 de marzo a las 9 de la mañana frente a la Jefatura de Policía de Cañada de Gómez . A su vez, invitan a donar dinero en la cuenta de la hermana del suboficial Pais para afrontar gastos ante el impedimento de poder trabajar.