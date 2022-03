En el marco de la paritaria docente el Gobierno provincial y la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) acordaron este miércoles el aumento salarial para este 2022.

El acuerdo se alcanzó luego de que la asamblea de delegados escolares de AMP resolviera aceptar la propuesta salarial que le elevó el Gobierno provincial y que consiste en un aumento del 52% por cargo docente.

En números, el aumento es de 26.000 pesos, 4.000 menos de los 30.000 pesos que reclamaba el gremio paritario.

La suba salarial se pagará en cinco tramos durante todo el año. Los incrementos se abonarán con los sueldos de marzo, abril, julio, septiembre y noviembre.

El incremento a los docentes se abonará de la siguiente manera: se pagarán 3.000 pesos al básico en marzo y otros 2.000 pesos también al básico en abril. En tanto en julio, el sector recibirá un aumento de 5.000 pesos que serán remunerativos y no bonificables mientras que en septiembre se incorporarán al sueldo docente 4.000 pesos más remunerativos y no bonificables.

A su vez, en noviembre se aplicará la quinta mejora que consistirá en un pago de 2.000 pesos al básico (1.000 pesos de aumento genuino o "real" y otros 1.000 pesos de blanqueo).

En el marco de este acuerdo paritario, el Ministerio de Educación y AMP acordaron reanudar la negociación salarial a partir de noviembre para la incorporación de los $10.000 restantes con los cuales se alcanzará el 52% de incremento salarial anual sobre el salario inicial y que totalizan una mejora de 26.000 pesos.

Este miércoles el ministro de Educación, Ariel Martínez y el secretario general de AMP, Rogelio De Leonardi brindaron una conferencia de prensa conjunta para dar detalles del acuerdo salarial alcanzado.

Durante el contacto con la prensa, el ministro Martínez destacó "la dinámica" de la paritaria docente. "Esta es una paritaria abierta. Antes de firmar el acta paritaria ya estamos acordando la agenda de temas para la semana que viene. Hay una clara apertura al diálogo y por eso tenemos una paritaria dinámica", dijo el titular de la cartera educativa.

Desde AMP destacaron que la paritaria docente “es una paritaria abierta” ya que el objetivo del gremio es que los sueldos del sector no queden debajo del proceso inflacionario. Por eso, en el sindicato docente buscarán negociar con el Gobierno para llegar a la meta de los 30.000 pesos solicitados al inicio de las negociaciones.

En este contexto, De Leonardi valoró el diálogo con el Gobierno y dijo que la relación actual de AMP con el Ministerio de Educación "es una relación correcta y amable".

Pese a destacar la buena relación que el gremio mantiene con la Casa de las Tejas, De Leonardi aclaró que en AMP "no somos meros reclamadores de aumentos salariales. Estamos peleando por otras cuestiones, entre ellas, por la titularización docente. Lo de la paritaria es un trabajo ya lleva más de dos años, ahora ya no estamos como al inicio. Y vamos a volver a la carga por algunas cuestiones como el Decreto Cavero. No solo estamos para reclamar sueldos, vamos por otros temas", insistió.