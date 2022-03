"Seguimos reclamando justicia y buscando a los responsables de este hecho atroz", sostuvo el presidente Alberto Fernández el día del aniversario 30 del atentado a la Embajada de Israel y ratificó su compromiso "contra la impunidad".

El mandatario recibió en la Casa Rosada a las autoridades del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), mientras que parte del gabinete encabezado por el ministro de Justicia, Martín Soria, participaron del acto oficial.

"A 30 años del atentado a la Embajada De Israel, ratifico mi compromiso contra la impunidad", fue el mensaje que escribió Fernández en su cuenta de Twitter, sobre el ataque ocurrido el 17 de marzo de 1992, que causó 29 muertos y 242 heridos.

El mandatario recibió a las autoridades del CJL, pero no participó del acto oficial en la laza seca donde se encontraba la embajada israelí por no estar en Buenos Aires.



"Hoy, en nombre del Estado argentino, en nombre del Gobierno nacional, vengo a decir ‘presente’, y a ser una más de los miles de voces que, a lo largo y ancho de nuestro país, y en todo el mundo, siguen manteniendo viva la memoria y reclamando justicia por quienes hoy ya no están con nosotros", señaló el ministro de Justicia durante el acto realizado en Arroyo y Suipacha, en la Ciudad de Buenos Aires.

"Es la Justicia la que debe investigar y encontrar a los culpables de este atentado y del de la AMIA, y es el poder político del Estado el que tiene que garantizar todo el apoyo posible para encontrar y castigar a los responsables", sostuvo Soria, quien la semana pasada se reunió con la Natalia D'Alessandro, flamante coordinadora de la Unidad Especial AMIA.



En el acto, junto con Soria estuvieron el canciller, Santiago Cafiero, y los minsitros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Defensa, Jorge Taiana.

En el mismo escenario también estuvieron presentes el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el viceprimer ministro de Israel y ministro de Justicia, Gideon Sa’ar; la Embajadora de Israel en la Argentina, Galit Ronen, y Miri Ben Zeev Koren, en representación de los familiares de las víctimas y sobrevivientes.



"El Estado argentino y el Estado de Israel saben bien que la memoria debe ir siempre acompañada de la verdad y de la justicia. Lamentablemente, no podemos decir que se haya conseguido la verdad, y mucho menos que se haya hecho justicia para las víctimas del atentado a la Embajada de Israel", reconoció Soria.



La investigación quedó estancada en 2015, cuando la Corte Suprema ordenó las capturas internacionales del libanés Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman y del colombiano Samuel Salman El Reda Reda, aún vigentes en Interpol.

En el expediente se acusa de haber ejecutado el atentado al grupo terrorista denominado Jihad Islámica, relacionado con Hezbollah, mientras que se señala como autor intelectual al sirio Imad Mughniyah, un jefe militar Hezbollah asesinado en Damasco en 2008, presuntamente por los servicios secretos de Israel.

"La falta de justicia ayuda a que el trauma no se supere. El reclamo de justicia es permanente. Es de hoy, de ayer, de la semana pasada. No sabemos nada. No sabemos demasiado. La sociedad argentina, nuestra sociedad, merece una explicación. Esto fue un ataque contra nuestro país. De hecho, murieron más personas fuera de la embajada que adentro. Y además murieron personas de seis nacionalidades distintas", lamentó Jorge Cohen, uno de los sobrevivientes del ataque, en diálogo con la AM 750.