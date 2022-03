Desde Santa Fe

El senador Armando Traferri amplió ante la comisión de Acuerdos de la Legislatura su denuncia contra los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery que lo investigan por supuesta corrupción, que presentó en noviembre del año pasado. Lo anunció ayer en el recinto del Senado, 24 horas antes de la audiencia que la Asociación de Fiscales de Santa Fe tendrá hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Estados Unidos, donde denunciará el “ataque sistemático” a la independencia del Ministerio Público en la provincia. Y uno de los casos que expondrá será la “persecución” de Traferri a Schiappa Pietra y Edery para apartarlos de la causa en la que solicitaron su desafuero para imputarlo como presunto “organizador de una organización criminal”.

Traferri pidió a la comisión de Acuerdos –que preside uno de sus colegas de bloque, Joaquín Gramajo- que investiguen a Schiappa Pietra y Edery por presuntas “faltas graves” y "avancen" en el proceso de remoción de ambos fiscales. “Espero que de una vez por todas que estas denuncias avancen y no como algunos pícaros que quieren mandarlas al archivo”, dijo sin explicar a quiénes se refería.

Desde su banca, en el tiempo de las manifestaciones, Traferri dijo que había presentado la ampliación de la denuncia contra Schiappa Pietra y Edery el miércoles y puso el “escrito” a disposición de sus colegas de la Cámara.

Los fiscales “querían ensuciarme como diera lugar, sin reparar en los métodos que se usaban. Contra esos funcionarios del MPA, he ampliado la denuncia ante la comisión de Acuerdos por faltas graves”, reveló Traferri.

“Esta denuncia lejos de tener una finalidad de interferir en el MPA, como quieren hacer creer, tienen la sana intención de que los funcionarios cumplan con la ley. Esta ampliación está fundada en que estudiando profundamente las actuaciones se ha detectado que los fiscales han adulterados los dichos de diversas personas al presentarlos ante el tribunal, como es el caso de las declaraciones del condenado (Leonardo) Peiti, omitiendo lo que era favorable para mi posición y tergiversando de esa manera el sentido” de sus dichos.

“Además –siguió Traferri, han manipulado pruebas para hacer creer que había mantenido reuniones en Santa Fe cuando no estaba en la ciudad”. Y también haciendo secuencias de tiempos irreales para hacer creer que se me había dado dinero por parte de Peiti cuando queda clara que el hecho jamás existió. Y es el mismo Peiti en esas declaraciones que he presentado por video a la comisión de Acuerdos que declara que nunca le pedí dinero y que nunca me entregó dinero”.

“Los detalles de la ampliación de la denuncia que surgen del escrito” presentado el miércoles en la comisión de Acuerdos “están a disposición de la senadora (Cristina Berra) y de todos los senadores”.

“Espero que de una vez por todas, estas denuncias avances y no como algunos pícaros que quieren mandarlas al archivo”, arengó Traferri. Y volvió sobre lo que ya ha dicho en el Senado, que en Santa Fe “se ha montado un (supuesto) aparato comandado por (el ex mininistro Marcelo) Sain para disciplinar políticamente. Las acusaciones que se han hecho sobre mi persona son en el marco y en este tipo de procedimientos, totalmente reñidos con la vida democrática de una provincia que en otro momento supo ser un ejemplo de convivencia democrática en el país”.

Traferri denunció a Schiappa Pietra y Edery en la Legisaltura el 17 de noviembre de 2021, y ayer volvió impulsar el trámite para sancionar a los fiscales por lo que llamó “faltas graves” y eventualmente, removerlos del cargo.

El año pasado, el legislador planteó que los fiscales habían solicitado de manera "ilegal" los datos de tráfico, en un período de al menos dos años, de una línea de telefonía celular que le había asignado la Cámara. Antes y después del pedido de desafuero que el Senado rechazó en diciembre de 2020, Traferri dijo que se realizaron “pesquisas indiscriminadas sobre datos de tráfico de mi celular”. Y subrayó: “No solamente no lo tenían permitido hacer en razón de mis fueros, lo cual no es poca cosa; sino que ese tipo de información recolectada –con fuero o sin él, por sus características y extensión, requiere necesariamente de la orden de un juez, de la cual carecieron absolutamente. Eso es ilegal sin vueltas”.