Carla (43) denunció a su ex marido M.F.V, padre de su hijo de 10 años, por no restituirlo a su hogar el 20 de febrero. El niño tiene síndrome de espectro autista y no está concurriendo a todas sus terapias desde enero. La mujer entiende que lo tomó de rehén para castigarla y evitar que la criatura se encariñe con su novio. El hombre había sido denunciado por golpearla en 2014, momento en que ambos se separaron.

En diálogo con Catamarca/12, Carla relató años de haber sufrido violencia física y psicológica por parte de su ex, quien además consume estupefacientes. No obstante, aclaró que cuando logró separarse de él en 2014, luego de permanecer 10 años a su lado, entendió que los dos hijos que tienen en común no tenían por qué sufrir y respetó sus derechos además de acordar con la justicia lo necesario para ambos.

“Mi madre fue la que me ayudó a separarme de él. Entonces yo vivía en Buenos Aires, me había separado por todos los episodios de violencia que sufrí. Pero una noche fue a la casa donde yo vivía y me pegó y me arrastró de los pelos por todo el lugar y no se quería ir. Entonces entendí que estando sola no podía, más sabiendo que él me alejó de amistades y me aisló. Mi mamá pagó el avión y todos volvimos a Catamarca”, contó.

Luego de unos años, M.F.V, “convenció a mi hija mayor para que se fuera a vivir con él a Buenos Aires. Ella tenía 13 años entonces, y creo que pensó que con él tendría más libertades. Ella podía elegir y yo iba a respetar lo que quisiera hacer”, contó y agregó que desde entonces los veranos y vacaciones de invierno los pasa con ella, así como también los fines de semana largos. “Tiene dos tarjetas de crédito que le di para que use en caso de necesidades o urgencias y para pagar los pasajes cada vez que quiere venir”, aclaró.

En ese contexto, explicó que todo se hizo con la venia de un juez. “Firmamos el arreglo de visitas, él comenzó a tener la responsabilidad parental de mi hija y yo la de mi hijo menor. También, y porque él reclamó; el 20% del sueldo que le sacaban por cuota alimentaria quedó sólo en 10%, no obstante, él no quiere pagarlo aunque mi hijo lo necesite”, detalló.

“El expediente por las idas y vueltas tiene un montón de fojas y está en el Juzgado de Familia dos. La jueza le explicó que por el autismo de mi hijo y todo lo que necesitaba él no podía desentenderse excusándose en que cada uno cuidaba a un hijo. Nuestra responsabilidad con él es de ambos y de por vida”, dijo.

Los problemas que concluyero con M.F.V viviendo en hotel de Catamarca desde el 20 de febrero junto a su hijo, iniciaron cuando Carla se puso de novia. “Creo que él no soportó que mi hijo le tome afecto a mi novio. Cuando hablaban por video llamada, M. se enojaba cuando mi hijo le contaba de él. Tiene una personalidad paranoica, se persigue por todo. Por ejemplo, si está hablando con el nene y se corta el wifi él piensa que nosotros se lo cortamos. Le tiene penado a mi hijo que le diga que lo quiere a mi novio, con quien ni siquiera convivo”, relató.

El niño, y cumpliendo con el régimen de visitas establecido, pasa año nuevo y enero con su papá. “Esta vez él me pidió pasar su cumpleaños que fue el 19 de febrero con él. Pero llegó el 20 y ya no se conectó más y no quiso devolverlo. Yo apenas entendí que no lo devolvería denuncié en la Unidad Judicial 9”.

En cuanto a las razones por los cuales M.F.V permanece en el hotel, Carla asegura que no entiende. “Creo que él vino para llevárselo y pensó que sería más simple como fue con mi hija, pero son casos distintos. Aquella vez ella decidió y porque yo nnunca le hablé mal de su padre. Mi hijo tiene terapia 5 días de la semana, va a maestras integradoras, está con psicomotricistas, psicólogas, tiene todo un aparato de contención. Él no puede arrancarlo como si nada ni manipularlo”, manifestó.

También explicó que el día que vino a buscarlo, el 27 de diciembre, la policía caminera lo detuvo. “Él me llamó enloquecido y me culpó de que lo hubieran detenido y me dijo que le labraron un acta y le metieron los perros de drogas. Pero es raro, porque siempre filma todo lo que le pasa con esa personalidad y persecución que siempre lo caracteriza. Yo no tengo idea de si lo detuvieron o si mintió. El tema es que llegó a casa y se puso agresivo”, contó.

Tras la denuncia por el impedimento de contacto, M.F.V no llevó a su hijo a la consulta con el psicólogo del Juzgado y se limitó a grabar videos en donde el niño dice que su madre y su novio lo golpean. “Cuando hablé con la jueza, le expliqué que si fuera así, alguno de todos los terapeutas que atiende a mi hijo y declararon en la causa se hubieran dado cuenta, o en la escuela a donde concurre y es un excelente alumno e integrado a pesar del autismo”, dijo.

En los videos que M.F.V. también le manda a Carla, el niño dice que su mamá está muerta y que "se fue al cielo de los perros".

Pedido

Carla solicitó que la justicia resuelva rápido. El pedido no es caprichoso, por un lado teme un retroceso de su hijo en lo logrado con las terapias y por otro se siente cansada y descompensada. “Tengo cáncer de mamas, no puedo hacerme la quimio porque por esta razón ya bajé como 10 kilos. No puedo dormir ni alimentarme bien, ni cuenta de que tengo hambre me doy”, explicó.

“Él siempre me dice que mi enfermedad es un castigo. El desprestigio verbal es constante, me dice que me quiero hacer la luchadora, y otras cosas que por suerte ya no las escucho. Me dice que no va a parar hasta hacerme la vida insoportable y que yo me termine suicidando como hizo una de mis mejores amigas”, contó con voz cansada.

La familia de Carla realizó un video en donde cuentan el caso y pidió difundirlo para poder ayudarla. Ahí pueden escucharse los audios que él le manda. Carla sólo pide estar en paz y con su hijo.