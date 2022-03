Cristian González no cambia nada para jugar mañana el clásico con Newell’s. Citó a concentrar a los mismos jugadores que enfrentaron a Barracas Central el pasado sábado y el once titular se repetirá a pesar de la caída en la última fecha. El club anunció que para ingresar mañana el Gigante de Arroyito se exigirá al socios la presentación del código QR y DNI.

El Kily no quiso hablar en la semana y tampoco quiere tocar nada del once titular. En los ensayos de fútbol toda la semana jugaron los mismos que vienen de caer con Barracas Central, por lo cual no habrá modificaciones para recibir mañana a los leprosos. Incluso podría repetir la composición del banco de suplentes dado que anoche concentraron los 23 que lo habían hecho la semana pasada. De esta manera, a las 14 el clásico lo jugarán Servio; Martínez, Komar, Almada, Blanco; Montoya, Ojeda, Infantino; Vecchio; Gamba, Ruben. Esta mañana el entrenador canaya ratifica nombres en el ensayo de pelota parada, último previo al partido.

Por otra parte, la dirigencia canaya anunció ayer las exigencias que deben cumplir los socios para acceder al estadio. Debido a que se agotaron todas las ubicaciones y se espera un Gigante colmado, las puertas de la cancha se abrirán a las 11. Y para acceder a cualquier sector de la cancha será indispensable presentar código QR impreso o en el teléfono como así también el DNI. La falta de cualquiera de estos documentos impedirá al socio presenciar el partido.