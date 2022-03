Referentes almaceneros reclaman mayor apoyo del Estado para garantizar abastecimiento y una mejor oferta al público, en medio de las dificultades para estabilizar los precios de los alimentos y también garantizar el abastecimiento. En ese sentido, el referente local de la Unión de Almaceneros, Juan Milito, pidió que las medidas nacionales que anunció el presidente Alberto Fernández, incluyan a los comercios de proximidad, y consideró que la mayor parte de los beneficios están dirigidos a las grandes firmas.

A propósito de los continuos incrementos que se ven reflejados en las góndolas, Milito detalló a Sí 98.9 los ajustes que recibieron durante febrero. “Las listas de precios son semanales. Hay empresas a las que uno las considera medianamente serias que la semana pasada pasaron incrementos del 15%, y esta semana agregaron un 12%, en el acumulado debemos estar en el 30%”, precisó.

Desde el sector mantienen una profunda preocupación al respecto, ya que ante esa aceleración en los precios no cuentan con demasiado margen para evitar un traslado a góndolas. De hecho, sostienen que desde el gobierno los apuntan como parte del problema. “Necesitamos que no se caiga sobre el comerciante de proximidad, nosotros a lo sumo trasladamos precios, esto parece una caza de brujas”, reconoció Milito, y agregó: “Hace mucho que no veo una aceleración de precios como la de estos días.

Hace algunos días los almaceneros fueron recibidos por el secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, y durante la charla le solicitaron que el fideicomiso del trigo ayude también a los pequeños comercios a estabilizar los precios del pan. “Ellos mostraron buena voluntad pero también demostraron que están más solos que perro malo. La secretaría de comercio está aniquilada”, confesó el referente almacenero.

La declaración se da en medio de las internas que acechan al Frente de Todos, y parte de esas divisiones se ven reflejadas en el manejo de algunas carteras nacionales y en la falta de controles. En ese sentido, el líder de Unión de Almaceneros explicó que por ejemplo, en el caso de la leche, hay tres o cuatro supermercados a los que el gobierno nacional "les subsidio 5 mil millones de pesos" devolviéndole el IVA. “Eso es un error, no se puede subsidiar a los más grandes, hay que pensar en la gente”, consideró.

Por último, Milito deslizó: “Los grandes formadores de precios no están dispuestos a resignar, parece que hay miedo de levantar un teléfono y hablarles. Hay veces que se extraña a Moreno”.