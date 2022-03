Este lunes comienza una nueva edición de La Semana de las Milongas, organizada en conjunto por el programa “Impulso Tango” del Ministerio de Cultura porteño y las dos agrupaciones de milongas del sector: la Asociación de Organizadores de Milongas (AOM) y Milongas con Sentido Social (MiSeSo). Para ello el Ministerio puso a disposición del público 1500 entradas que podrán retirarse gratuitamente en Av. de Mayo 575 y darán acceso a más de 60 milongas. La esperanza de ambas partes es que la movida ayude a traer sangre nueva a las pistas, visibilice al sector y –por qué no- convenza de volver a poner los zapatos en el bolso a los habitués que se alejaron con la pandemia.



“La realidad es que las milongas todavía están volviendo”, explica Ana Bocutti, vicepresidenta de la AOM. Además de organizar la típica milonga Yira Yira, Bocutti llamó personalmente a decenas de asociados de la AOM durante la gestación de La Semana de las Milongas. “La actividad retomó en noviembre, pero volvieron muy pocas”, cuenta. Una cuenta resume la cuestión: al 11 de marzo de 2020, cuando las milongas cerraron por iniciativa propia, había 30 pistas abiertas cada día en toda la ciudad. Hoy con suerte llegan a las 20. “En noviembre éramos la mitad”, acota.

“Algunos organizadores no se animaban por los contagios, muchas por falta de espacio, porque cerraron sus locales durante la pandemia y cuando quisieron volver, ya no estaba el lugar y no encontraron otro aún”, detalla. Además hay menos público. Un poco porque se desplomó la afluencia de turistas, otro poco porque el bolsillo aprieta, y otro poco porque quedan muchos que aún no se animan a retomar el contacto estrecho que supone el abrazo tanguero. “El desafío es que tenemos costos altos y es imposible subir las entradas, que hoy están en un valor promedio de 500 pesos, algo que comparado con otras actividades culturales es un valor mínimo, pero no lo podemos subir más porque nuestro público sale varias veces por semana y si no, no alcanza”, plantea.

Esto agrava las dificultades para contratar artistas. “El BA Milonga, que es el régimen que las subsidia, venía bastante bien, no era perfecto pero desde 2019 año a año fuimos teniendo un presupuesto cada vez más bajo. En el 2021 un organizador con el subsidio podía financiar la cuarta parte de lo que podías conseguir que en 2019. Entonces se dificulta conseguir orquestas, bailarines”, se queja la vicepresidenta. “Estamos peor que años anteriores. Queda todo librado al esfuerzo de organizadores y lo que podamos hacer desde las instituciones para acompañar”. Además, en 2021 las organizaciones milongueras protestaron una decisión del Ministerio. Si el presupuesto aprobado por la Legislatura le dedicaba al programa alrededor de 32 millones de pesos, en la práctica el Ministerio liquidó apenas la mitad. “Y este año el presupuesto es de 21 millones, y de todos los regímenes es uno de los más bajos, nosotros argumentamos que nuestro sector tiene mucha más actividad que otros sectores, entonces ese presupuesto está recontra alejado de lo que puede financiar el subsidio la actividad”. La temporada baja milonguera –tradicionalmente, de abril a agosto, cuando baja el turismo del hemisferio norte- está a la vuelta de la esquina y eso también preocupa a los organizadores.

Desde la Ciudad son optimistas y confían en el impacto que pueda tener tanto la Semana de las Milongas como otras iniciativas para acompañar al sector. “Desde Impulso Cultural creamos Impulso Tango, un área específica para promover acciones de apoyo a la histórica movida del tango en su amplio espectro”, señaló Mora Scillamá, directora general de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de la Ciudad. Desde su oficina se organizaron distintos módulos de formación que –anunciaron también- serán relanzados: “Milonga, la estructura y organización del hecho artístico-social”, por Cecilia Troncoso; “Mi tango como proyecto”, por Ingrid Ross; “Pedagogía con perspectiva de género en el Tango Danza”, por el grupo Aires del Sur (Mara Morettini, Romina Pernigotte y Florencia Fernández Díaz); “Ferias y mercados: claves para la internacionalización de proyectos de tango”, por Allie Silver; y “Tango: desafíos de la distribución digital”, con Agustín Norverto. A estos cursos se puede acceder a través del portal Impulso Digital, en la web ministerial Vivamos Cultura.





Para sacarle viruta al piso

Estas son algunas de las milongas participarán de la Semana:





Tangótica: Sarmiento 3632



ZonaTango: Pasco 689

Cafetín de Almagro: Sánchez de Loria 695

De Querusa: Carlos Calvo 3745

La Nacional: Alsina 1465

La Viruta: Armenia 1366

La María Tango: Costa Rica 4848

El Parakultural: Av. Scalabrini Ortiz 1331

Floreal Milonga: Av. Balbín 4221

La Mandrilera: Humberto 1º 2758

Yira Yira Milonga: La Rioja 1180

El tortazo: Balcarce 1090

Club Villa Malcom: Av. Córdoba 5064