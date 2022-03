El clásico no tuvo sorpresas. Central lo perdió de la misma forma que había tropezado en los otros partidos de local; Newell’s lo ganó de la misma forma que se impuso en las últimas fechas. El canaya tuvo más vocación de juego pero ninguna idea. La Lepra mantuvo disciplina y sacó la ventaja definitiva en la única jugada que llegó con pelota al pie hasta el área chica de Servio. Los dirigidos por Cristian González se descontrolaron y sufrieron por un Vecchio fuera de condición física para gravitar y la destreza de Macagno para imponerse cada vez que se encontró con Ruben. El que mejor jugó fue Pablo Pérez, y Lema y Ditta los que más trabajo tuvieron, aunque la foto de la tarde se la llevó la sonrisa de García, con el gol del triunfo en Arroyito.

Central pierde siempre de la misma forma y por eso el reclamo unánime del estadio por la renuncia de Cristian González. Ocurrió lo de siempre en el Gigante. Central mostró ganas por jugar y se esforzó. En general tuvo más la pelota y cuando había posibilidades de jugar, las diagonales de Ruben eran una amenaza permanente. Central ataca por orden del técnico pero sin libreto. Todos para adelante para terminar las jugadas con centro de Blanco.

En general Newell’s tuvo que defender mucho en el primer tiempo, al punto que se fue el descanso sin un remate al arco de Servio. Apenas un cabezazo alto de García y Servio desvió en el área chica una pelota que ganó por arriba Lema. Newell’s no era agresivo porque Garro perdió todos los mano a mano y Castro nunca jugó para adelante. El que le dio respiro, pausa y orientación ofensiva con sus pases fue Pablo Pérez, quien además supo parar el ritmo de juego cuando Central profundizó el dominio.

Macagno le tapa el mano a mano a Marco Ruben. Crédito: Sebastián Granata.

Macagno fue otra figura porque fue rápido para tapar a Ruben cuando Vecchio lo dejó frente el arco, en la única combinación entre ambos. Esa jugada la terminó Méndez al rechazar de cabeza un remate de Infantino. Pero la más clara la elaboró Blanco, con corrida hasta el fondo y centro atrás. Martínez, frente al arco, le pegó débil, Gamba en una media vuelta no pudo darle velocidad a la pelota y se perdió por el costado del palo derecho.

Blanco y Martínez hacían en ataque lo que no podían ofrecer Méndez y Luciano. Ahí había una clara diferencia entre los equipos. Pero el mediocampo era de Pérez y Fernández recuperó más pelotas que Ojeda. Mientras el canaya tenía como único camino al gol el centro de Blanco, la Lepra esperaba un instante de inspiración de Castro o el pase de Pérez pero sin desesperar.

El clásico se le fue de las manos a Central en el segundo tiempo y hasta la primera adversidad, como le había pasado frente a Godoy Cruz y Barracas Central. El primer remate al arco de Newell’s fue de Fernández, a las manos de Servio, al comenzar el complemento. En la segunda pelota que fue al arco se armó la jugada del gol. Todo nació en una corrida espectacular de Méndez, en la única que hizo, donde se sacó por potencia a Infantino y Blanco y al lanzar el centro dejó a Garro ante el arco. Servio logró atajar el derechazo del delantero pero el rebote fue para García que definió alto.

Central preparó una fiesta en sus tribunas. Crédito: Sebastián Granata.

El partido cambió por completo. Central es un equipo que pierde todas las formas ante un gol en contra y dejó espacios para que Newell’s juegue. Y tuvo todo para golear. Sanguinetti hizo rápido los cambios. Sacó a Luciano después de no ser expulsado por doble amarilla y renovó de energías al equipo con los ingresos de Sordo, Sforza, Funez y Portillo. El Kily, en cambio, hace cambios por obligación, sin ningún tipo de convicción. Nada pudo evitar el naufragio por impotencia del equipo. Y esa falta de condiciones colectivas para responder a un mal momento es la principal señal de que su ciclo está concluido en Arroyito.

Newell’s sufrió porque no aprovechó las ventajas que daban los canayas. Sordo la tiró por arriba con todo el arco a disposición. Las pelotas que Central pudo poner, a puro pelotazo, en el área de Newell’s, las resolvieron Lema y Ditta. La Lepra no dudó en terminar el partido en posición defensiva. Se siente cómodo el equipo de Sanguinetti con esa elección. Los resultados lo respaldan. Aunque el de ayer fue un triunfo que tuvo mucho más valor que los tres puntos anotados en la tabla.

0 Central

Servio

Martínez

Almada

Komar

Blanco

Montoya

Ojeda

Infantino

Vecchio

Gamba

Ruben

DT: Cristian González

1 Newell's

Macagno

Méndez

Lema

Ditta

Luciano

Pablo Pérez

Fernández

Castro

Garro

García

González

DT: Javier Sanguinetti

Gol: ST: 5m García (N)

Cambios: ST: 9m Sordo por Garro (N), 11m Campagnaro por Luciano (N), 20m Ferreyra por Montoya y Martínez Dupuy por Gamba (C), 29m Portillo por Castro, Sforza por Pérez y Funez por García (N), 32m Buonanotte por Infantino (C) y 38m Caraglio por Martínez (C).

Arbitro: Pablo Echavarría

Cancha: Central