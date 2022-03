“Los clásicos son para regalárselos a la gente”, aseguró ayer Javier Sanguinetti. “Fue un partido muy difícil, trabado, muy clásico y no tengo más que palabras de agradecimiento para con ellos, los jugadores que lo jugaron como hinchas”, valoró el entrenador leproso. "El primer tiempo tanto Central como Newell's tuvimos tres situaciones de gol. Las tres que sufrimos fueron por desconcentración, por pérdida o por no estar todo lo atento que debíamos estar en este partido. En el segundo tiempo el equipo entró más concentrado, no regaló nada y cuando hizo el gol a partir de ahí tuvo algunas situaciones para poder definirlo antes", analizó Sanguinetti.