Pasajeros de la Línea B de subte se quedaron encerrados en una formación, entre las estaciones Echeverría y Los Incas, por al menos una hora, producto de un corte de luz. Según contaron los presentes, fueron minutos de caos, con pasajeros descompuestos y poco acompañamiento.

El servicio estuvo interrumpido alrededor de las 9, mientras que luego fue limitado entre las estaciones Leandro N. Alem y Ángel Gallardo además de que los trenes no se detenían en Carlos Gardel. Más tarde, la línea retomó el recorrido por completo entre cabeceras.

"Fue una hora que fue un caos con gente desmayada y sin aire", contó Facundo Ramírez, uno de los pasajeros que se quedó encerrado en la formación. "Yo subí en Rosas y cuando pasó la estación Echeverría se quedó sin luz. Quedamos varados entre Echeverría y Los Incas", dijo en diálogo con radio Rivadavia.

"Había muchísima gente, hacía calor, una chica se desmayó y la gente se empezó a desesperar, fue feo el momento", agregó.

Según siguió el relato del pasajero, "pasaron 15 minutos y vino el señor que maneja el subte para avisar que había un corte de energía y que no podía evacuar porque si volvía la luz podía venir un subte", contó. "No nos decían que pasaba y no sabían cuando volvía la luz. Nos pedían tranquilidad pero no sabíamos nada", dijo Ramírez al recordar lo ocurrido.