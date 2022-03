”Ojalá que este triunfo sirva para pelear por cosas importantes”, expresó Juan Manuel García, el goleador de Newell’s en el clásico. “Este es un grupo armado con buenas personas y que se merecía una alegría así”, agregó el delantero. García vino proveniente de Unión, donde también había marcado goles en el clásico con Colón. “Me va bien en los clásicos, pero no soy un especialista, solo tengo la suerte de marcar en estos partidos”, acotó.

Con apenas dos goles en Copa de la Liga, García se ganó la simpatía del hincha por ser responsable de la victoria ante Central. “Todos hicimos un gran trabajo, un esfuerzo muy grande, hicimos lo que teníamos que hacer y estamos muy felices. Pero no hay que volverse locos e ir partido a partido. Ojalá que este clásico nos sirva para clasificar a los cuartos de final, ese es nuestro objetivo”, reconoció García.

“En el gol, la pelota me quedó justo en el rebote, creo que Juan (Garro) la hizo bien, cualquier otro jugador hubiera cabeceado o definido de primera y se tomó un tiempo más. Fue una muy buena jugada”, explicó el delantero. Sobre el partido, García consideró: “En el primer tiempo sobre el final sufrimos un poco, no pudimos agarrar la pelota y ellos tuvieron sus posibilidades. Después del gol ellos tuvieron más la pelota y no pudimos hacer nuestro juego y nos defendimos. Esto es para la gente. Lo del banderazo (el jueves) fue una locura, la gente nos apoyó en todo momento, se sintió la buena energía y se vio reflejado en el campo de juego”, finalizó.