Desde Santa Fe

Omar Perotti incluyó ayer en la agenda de sesiones extraordinarias de la Legislatura una ley que amplía los derechos políticos de los jóvenes para que Santa Fe pueda saldar una deuda que ya tiene diez años. Es la reforma a la ley Electoral que habilita el voto de los menores de 16 a 17 en los comicios locales, que no será obligatorio, pero equipara el derecho que ya tienen -desde 2012- de votar en las elecciones nacionales. “Pueden elegir presidente y vice, a los senadores y diputados nacionales, pero no al gobernador y vice, al intendente y legisladores provinciales. No es justo”, dijo el mandatario. La ley nacional del voto joven está vigente desde hace una década en la Argentina, pero en ese lapso, Santa Fe y Corrientes son las únicas dos provincias que no adecuaron su legislación.

Perotti habilitó el tratamiento de la ley que remitió a la Cámara de Senadores en agosto de 2021, pero también propuso que se lo considere en forma conjunta con otros cuatro proyectos que impulsaron las diputadas Paola Bravo y Agustina Donnet y sus colegas Carlos del Frade, Rubén Giustiniani y Oscar “Cachi” Martínez, con el mismo objetivo. Del Frade lo presentó en noviembre de 2020, Giustiniani y Donnet en mayo de 2021, Bravo en el mes de junio y Martínez en agosto del 2021, cinco días después de que Perotti enviara su mensaje al Senado, que no lo trató.

Incluso, en julio –un mes antes de que el gobernador impulsara la reforma- se realizó en la Cámara de Diputados una audiencia pública sobre el tema, propuesta por Donnet. “El voto joven es una deuda de Santa Fe”, que ubica a los santafesinos y santafesinos de 16 a 17 años en una “situación de desigualdad y discriminación” respecto a sus pares de otras provincias, dijo legisladora.

El proyecto del Poder Ejecutivo reforma dos artículos de la ley Electoral de Santa Fe, que es la 4.990. El primero incluye en el “cuerpo electoral de la provincia” a los jóvenes de 16 a 17 años, que “estén inscriptos en el Registro de Electores y no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en la ley”. Y el segundo, les reconoce el voto voluntario, es decir los exime de la “obligación” de sufragar, como ocurre con los mayores de 70. El mensaje que Perotti envió al Senado en agosto de 2021 lo refrendaba el entonces ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, y el que habilitó ayer el tratamiento en las sesiones extraordinarias, su sucesora en el cargo, la ministra Celia Arena.

El gobernador no sólo defendió la “ampliación de los derechos políticos” de los jóvenes de 16 y 17 años para que puedan votar en las elecciones locales, sino que lo interpretó como “un nuevo paso en el proceso de construcción de mayor ciudadanía en esa franja etaria” en la provincia.

“Uno de los principios de la democracia es ampliar la participación política” y convocar a las urnas “a la mayor cantidad de personas posible” para que puedan elegir a sus representantes. “El voto de los más jóvenes incrementa la participación electoral”, señaló Perotti.

“Cada vez más jóvenes se involucran para tratar de transformar la realidad a través de la práctica política”, planteó. En la Argentina, “lo pueden hacer desde hace una década”, pero en Santa Fe esa participación está limitada, “pueden hacerlo únicamente para los cargos nacionales. Es decir, pueden elegir al presidente y vice, a los senadores y diputados nacionales, pero no al gobernador y vice, intendente y legisladores provinciales.

En ese sentido, Perotti recordó que “la Ley de Ciudadanía 26.774, sancionada el 31 de octubre de 2012, consagró el derecho a votar en elecciones nacionales a las y los jóvenes de 16 a 17 años, pero no los obliga a hacerlo, de modo tal que si deciden no participar del proceso electoral no pueden ser sancionados”.

La norma se aplicó por primera vez en las elecciones legislativas de 2013, en la que participaron 627.364 electores de 16 y 17 años, según datos de la Cámara Nacional Elecgoral. En las últimas elecciones presidenciales, en 2019, hubo 984.725 votantes de 16 y 17 años habilitados para sufragar, precisó el gobernador.

Desde 2012, “con la sanción de la ley nacional, casi todas las provincias comenzaron a adaptar su legislación para permitir el voto joven en las elecciones provinciales para cargos locales. En 2012, se sumaron nueve provincias; en 2013, adhirieron seis más y entre 2014 y 2017 otras cinco. Santa Cruz y Salta lo permiten de hecho, al utilizar para las elecciones provinciales el padrón nacional”. Esto significa que hoy, las únicas dos provincias que no reconocen el voto joven, son Corrientes y Santa Fe.

Perotti le pidió a la Legislatura que vote la ley. “Aprobar este proyecto ampliará los derechos políticos de los jóvenes y permitirá que puedan elegir a sus representantes en todos los niveles de gobierno”. Para “la historia de la democracia en la provincia, significará el reconocimiento en esta franja etaria de capacidades y potencialidades hasta ahora invisibilizadas”.

La ley “constituye una garantía para el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de opinión, en tanto les brinda la posibilidad de expresarse a través del voto, eligiendo a sus representantes”. Y lo fundamentó en “el nuevo paradigma” desde el cual se perciben “los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud”.