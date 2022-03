El diputado nacional por Santa Fe Roberto Mirabella (FdT) presentó un proyecto de ley en el Congreso para que haya una legislación que establezca un límite de 0.2 alcohol en sangre, para todos los conductores de todos los vehículos en el país. “Lo que queremos es que haya nada de alcohol en los que manejan, que no hayan consumido ningún tipo de bebidas alcohólicas los conductores, tanto de automóviles, tanto los profesionales, los que manejan camiones o transporte público, como los motociclistas” explicó sobre su iniciativa. "No dudo de las buenas intenciones de Mirabella que además es un intento de reducir lo que está vigente a nivel nacional (0,5); pero no coincido porque si se quiere generar un cambio cultural para establecer que el alcohol y el volante son incompatibles no se puede poner un porcentaje", dijo por su parte María Eugenia Schmuck, autora de la ordenanza de alcohol 0 que rige en Rosario.

El proyecto nacional, que modifica el artículo 48 de la ley N ° 24.449, ley de Tránsito, establece un techo de 0.2 de alcohol en sangre permitido para todos los conductores, invita a la adhesión de las provincias a la legislación nacional. “En la Argentina hay disparidad en las mediciones en los distintos distritos, algunos permiten 0.5 y otros cero", dijo Mirabella y explicó que “hay un problema que es el error técnico que pueden tener los alcoholímetros, por eso se habla de 0.2, un vaso de liso te da una incidencia mucho más alta que eso. El INTI, que es la autoridad de aplicación en metrología legal en Argentina recomienda que haya un valor que va entre 0.5 y 0.2 o 3 para que vaya contemplado este error técnico que tienen los alcoholímetros pero lo que queremos es que haya alcohol 0 en los que manejan y queremos homogeneizar en 0,2 miligramos por litro de sangre de alcohol”.

Para la presidenta del Concejo de Rosario "no debe haber especulaciones con los porcentajes y el 0 es eso. Y además responde al pedido de todas las organizaciones con las que hemos trabajado para este proyecto", dijo Schmuck y señaló que en Rosario lo que se ve es que la gente se acostumbró a dejar el auto cuando va a tomar o a designar a un conductor responsable para esa noche". Recordó además que en la ciudad la ordenanza contempla un 0.2 por ciento de alcohol en sangre para "que no te lleven el auto".