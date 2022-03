Un joven que vive en la zona de Salta y Corrientes, sacó a pasear a su perra el sábado pasado y dos motochorros se la robaron apuntándole con un arma. “Se ve que como no tenía ni billetera ni celular, me sacaron a la perra y también un reloj. Estoy muy mal. Solo pido que me devuelvan a mi perra”, dijo Gonzalo. El robo fue cerca de las seis de la mañana. “La saque a pasear muy temprano porque necesitaba hacer sus necesidades. Ya publiqué por Facebook, por Instagram. Ofrezco recompensa, pero no recibí mensajes todavía. Estuve viendo publicaciones de venta y no encontré nada”, lamentó el joven. “Es una Boston Terrier de seis meses, blanca y negra. Tiene una cicatriz muy pronunciada en la mandíbula derecha con un callito”, describió Gonzalo.