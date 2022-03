Central echó a Cristian González porque los hinchas pidieron por su salida. Y los dirigentes ahora se enfrentan a una necesidad difícil de resolver. Porque no hay técnicos que convenzan y el club pueda pagar. Luis Zubeldía no está dispuesto a tomar las riendas del equipo en plena competencia y todos los caminos conducen a Pablo “Vitamina” Sánchez, quien reúne más consenso que Juan Antonio Pizzi. El fin de semana no hay Copa de la Liga por fecha de Eliminatorias pero la directiva quiere tener en Arroyo Seco el próximo lunes al sucesor del Kily.

La dirigencia despidió a González porque no quiso renunciar. Lo despidieron por la reprobación del público, lo que hizo insostenible reunir argumentos para su continuidad, más aún después de tres derrotas consecutivas del local con el clásico incluido. Desde entonces el elegido fue Zubeldía, quien ya en otras oportunidades tuvo la pretensión de los canayas por ser contratado. Pero más allá de lo económico –el Kily tenía un contrato muy bajo- y del esfuerzo financiero que había que hacer, el ex Lanús no quiere considerar la posibilidad de asumir al frente del equipo en pleno torneo. Y como Central no puede esperar, la dirigencia apuntó a los otros nombres.

El que sigue en la lista es Pablo Sánchez. El ex volante canaya está sin trabajo y su contratación no tendría mayores problemas para prosperar. La dirigencia aún no se contacto porque de hacerlo será para definir un acuerdo, dado que Sánchez no dudará en aceptar las condiciones que le ofrezca la directiva para volver a Arroyito. Sánchez dirigió a Central en 2008, apenas nueve partidos. Su trabajo luego se extendió en clubes de Chile, el último fue Audax Italiano.

Otro nombre en consideración es Juan Antonio Pizzi, aunque es un nombre que no seduce a la mayoría de la dirigencia. Y entre los entrenadores que representa Cristian Bragarnik ninguno de los que está sin trabajo interesan en Arroyito.

Por lo cual Sánchez es el único candidato que tienen los directivos para resolver la sucesión de González. La directiva se tomará las próximas 48 horas para analizar el panorama con más precisión para luego tomar una decisión.

Entre tanto, el plantel debe retomar hoy los entrenamientos en Arroyo Seco, Germán Rivarola, entrenador de la reserva, tomará las riendas del plantel superior. Pero el partido con Tigre, por Copa de la Liga, que se jugará entre el 1 y 3 de abril, el equipo será dirigido por el nuevo técnico, de acuerdo a las intenciones de los directivos. "Hay dos semanas por delante para el próximo partido pero la idea es que el lunes que viene esté el nuevo técnico", reconoció un directivo. Y es por esa urgencia donde Sánchez le saca ventaja al resto, principalmente a Pizzi, quien viene de un fallido paso al frente de Racing. "Hay muchas cosas para evaluar pero no hay muchos entrenadores que puedan tomar hoy el club", asumió el dirigente.