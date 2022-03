Un caos de tránsito se registraba este martes en el microcentro porteño debido a que los dueños de micros de larga distancia protestaban en las zonas aledañas de Plaza de Mayo para exigirle al Gobierno una solución por el vencimiento de los plazos para la renovación de los vehículos.



El reclamo incluyó un corte de tránsito en el cruce de las avenidas San Juan y 9 de Julio en el barrio porteño de Constitución, tras lo cual los conductores se trasladaron hasta la Plaza de Mayo.



"Venimos haciendo un reclamo hace dos años por las unidades vencidas durante la pandemia. No estamos pidiendo dinero ni subsidios, sino que las unidades a vencer tengan sus dos años de prórroga para poder seguir trabajando", explicó uno de los voceros del reclamo en declaraciones televisivas.



De la protesta participaron alrededor de 20 unidades que permanecían en la esquina de las calles Diagonal Sur y Bolívar debido a que en las zonas aledañas al Cabildo se colocó un vallado policial.



"Nos encontramos en San Juan y 9 de Julio, no queríamos interrumpir el tránsito y venimos a Plaza de Mayo para que nos escuchen acá. Les dijimos que íbamos a venir y nos cortaron", agregó el vocero.



Desde el comienzo de la pandemia, los transportistas realizaron varias movilizaciones con el mismo planteo: que las autoridades "extiendan por dos años las habilitaciones de los micros para que, a quienes se les vence el permiso para circular, puedan seguir trabajando y no se queden sin trabajo", informaron.



El objetivo de los manifestantes es obtener una reunión con el presidente Alberto Fernández para poder plantearle la situación del sector. "Estamos pidiendo una extensión en la vida útil de estos micros por lo menos por dos años, para poder recuperar el dinero perdido en la pandemia. No necesitamos créditos, ni subsidios, sólo queremos trabajar", remarcaron.



Al respecto, fuentes del Gobierno explicaron que "sigue vigente el Decreto 788/2021 que extendió seis meses más, es decir hasta junio de este año, la habilitación de los vehículos de autotransporte modelos 2008, que vencían el año pasado".



"Esta normativa fue una medida de excepción dentro del marco de la ley por la pandemia ya que el normal plazo en las unidades de 10 años de vida útil --agregando 3 años más extras según las circunstancias-- es vital para continuar priorizando la seguridad de los pasajeros y pasajeras", añadieron, a la vez que indicaron que los micros de servicio libre y turismo pudieron trabajar durante la temporada de verano y también lo podrán hacer en los fines de semana largos que quedan hasta mediados de años.



Y concluyeron: "Ya se los había convocado a una reunión para el martes de la semana que viene para aclarar los ejes en discusión. Seguiremos dialogando y trabajando en conjunto como venimos haciendo desde el principio".